Выручка Content AI в 2024 г. превысила 1 млрд рублей

Content AI подвела финансовые итоги 2024 г. Выручка компании составила 1,2 млрд руб., что более чем на 55% выше показателей 2023 г. (765,5 млн руб.). Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Content AI разрабатывает решения для интеллектуальной обработки информации и автоматизации бизнес-процессов работы с документами. В числе флагманских продуктов компании – универсальная IDP-платформа ContentCapture, многофункциональный PDF-редактор для бизнеса и частных пользователей ContentReader PDF, решение для интеллектуального поиска и создания цифровых ассистентов Content AI Intelligent Search. Также в линейку продуктов входят серверное решение для распознавания и извлечения данных ContentReader Server, OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine, решение для обработки ID-документов PassportReader SDK.

Продукты компании востребованы у заказчиков из финансового сектора, промышленности, энергетики, телекома, ритейла и других отраслей. В 2024 г. Content AI совместно с партнерами реализовала ряд крупных проектов по поставке и внедрению своих решений. «Ростелеком» и алмазодобывающая компания «Алроса» перешли на российский редактор ContentReader PDF, транспортно-логистическая группа Fesco заместила иностранное решение для серверной обработки документов и начала использовать ContentReader Server, одна из энергосбытовых компаний Уральского федерального округа внедрила IDP-платформу ContentCapture для обработки первичных документов.

«При планировании 2024 г. мы сразу ставили себе амбициозную планку – получить выручку в 1 млрд руб. Гордимся тем, что получилось не только достичь поставленной цели, но и превысить ее, – отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева. – Мы видим на российском рынке высокую востребованность продуктов для интеллектуальной обработки информации. Это связано как с решением задач импортозамещения, так и с расширением процессов автоматизации у компаний из различных секторов экономики. Современные IDP-решения позволяют работать с различными типами документов – юридическими, финансовыми, кадровыми, техническими – и реализовывать разнообразные сценарии их обработки. Таким образом компании могут значительно повысить свою операционную эффективность в решении широкого круга задач».

Все решения Content AI входят в реестр отечественного ПО. В 2024 г. флагманские продукты компании получили официальную маркировку продуктов с искусственным интеллектом.