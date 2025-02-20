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Индексная книга (каталог) CNews*
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Smart Engines Smart PassportReader



20.02.2025 Выручка Content AI в 2024 г. превысила 1 млрд рублей 1
26.09.2016 Решение Abbyy для распознавания паспортных данных интегрировано в ПО TicketNet 1
06.06.2016 На процессорах «Эльбрус» создана система обработки персональных данных 1
06.04.2016 Технологии распознавания Smart Engines поддерживают архитектуру «Эльбрус» 1
29.03.2016 Smart Engines представила новое поколение системы распознавания паспорта РФ Smart PassportReader 2
10.12.2015 Владимир Арлазаров - Распознавание визиток и штрих-кодов на мобильных устройствах – это не предел 1
29.09.2015 Abbyy PassportReader SDK в составе «1С:Отель» позволяет ускорить заселение гостей в отели 1
14.09.2015 «Глобал Стафф Ресурс-Центр» автоматизировал процесс трудоустройства персонала с помощью Abbyy PassportReader SDK 1
09.09.2015 Smart Engines выпустила новую версию системы распознавания паспорта РФ Smart PassportReader 2
31.03.2015 Smart Engines представила iOS-приложение для распознавания паспорта РФ 2
17.03.2015 Smart Engines выпустила решение для распознавания паспорта гражданина РФ на мобильных устройствах 2
24.02.2015 Сеть гипермаркетов «Глобус» упростила процедуру возврата товаров с помощью технологии Abbyy 1
11.12.2013 Технологии Abbyy PassportReader SDK интегрированы в системы безопасности от «РусГард» 1
12.09.2013 Abbyy PassportReader SDK автоматизирует работу паспортных столов 1
05.02.2013 Abbyy PassportReader SDK научился обрабатывать ID-документы стран СНГ 1
11.10.2012 Доступна новая версия Abbyy PassportReader SDK 1

Публикаций - 16, упоминаний - 20

Smart Engines и организации, системы, технологии, персоны:

Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 8
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 371 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 3
8265 2
Восход ФГБУ НИИ 645 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
ИнфоТех 28 1
Системы промышленной автоматизации 3 1
RusGuard - РусГард 7 1
Кольцо Урала КБ 14 1
Кассир.ру - ИнфоТех - TicketNet - Тикетнет - Билетные системы 3 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 987 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7671 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29868 8
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3418 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3904 6
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20875 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2547 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3436 5
Оцифровка - Digitization 4570 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11210 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11444 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25507 4
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ARMv7 - Архитектура процессора 57 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24266 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13966 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 3
Машиночитаемость - Machine-readable - MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - МЧД - машиносчитываемая часть документа 194 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16197 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1259 3
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 764 3
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 893 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19593 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24273 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8613 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3063 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11110 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5091 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5409 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5913 2
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 706 2
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9363 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5056 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12570 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7457 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13853 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27957 1
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