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Smart Engines и организации, системы, технологии, персоны:
|Арлазаров Владимир 231 2
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Малиновский Алексей 20 1
|Вайн Сергей 2 1
|Епихин Андрей 1 1
|Бабенко Павел 1 1
|Сидорочкин Дмитрий 1 1
|Нурудинов Ислам 1 1
|Россошанский Денис 3 1
|Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
|ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 171 1
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