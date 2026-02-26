Content AI показала стабильность финансовых результатов в 2025 году

Компания Content AI, российский разработчик решений для автоматизации работы с документами, подвела финансовые итоги 2025 г. Выручка компании составила 1,17 млрд руб., сохранившись на высоком уровне предыдущего года. В 2024 г. компания достигла выручки в 1,19 млрд руб., рост относительно 2023 года составил более 55%.

По итогам 2025 г. Content AI также демонстрирует рост качества выручки: доля выручки от подписок увеличилась на 18% и составила 75% от общей величины выручки. В целом за 2024-2025 гг. показатель годовой регулярной выручки вырос более чем в 2 раза. Это принципиально важный результат, так как высокая доля подписок обеспечивает стабильный и предсказуемый доход, упрощает финансовое планирование и повышает эффективность распределения ресурсов. Кроме того, рост регулярной выручки подтверждает долгосрочное доверие клиентов к продуктам Content AI и напрямую влияет на увеличение стоимости бизнеса.

«Задача 2025 г. состояла в том, чтобы удержать планку рекордной выручки 2024 г. Этого удалось достичь даже на фоне общего охлаждения рынка после волны импортозамещения, когда многие компании столкнулись со снижением показателей, — отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева. — Устойчивость наших результатов обусловлена целым рядом факторов. Прежде всего, это сбалансированная бизнес-модель и широкая диверсификация клиентского портфеля: сегодня у нас порядка 2 тыс. заказчиков разного уровня, и мы не зависим от ограниченного числа игроков. Наши решения приносят реальную пользу бизнесу: сокращают издержки, ускоряют обработку документов и автоматизируют рутину. Именно эта практическая ценность позволяет сохранять лояльность заказчиков и удерживать высокие финансовые результаты даже в непростых рыночных условиях».

В 2025 г. компания реализовала десятки проектов и поставила более 100 тыс. лицензий по всем продуктовым направлениям. В числе знаковых проектов внедрение IDP-платформы ContentCapture в рамках импортозамещения системы обработки документов в Россельхозбанке, автоматизация работы с судебными документами в энергосбытовых компаниях Урала и Москвы. Зафиксирован рекордный объем поставок многофункционального редактора ContentReader PDF в компании из промышленности, образования, транспорта, строительства.

Высокий спрос на автоматизацию со стороны крупных компаний определил вектор развития продуктов Content AI. Глубокая интеграция генеративного ИИ в ключевые решения открыла новые сценарии их применения и позволила сохранить стабильный интерес заказчиков. В 2025 г. в IDP-платформе ContentCapture появилась возможность извлечения данных с помощью больших языковых моделей (LLM). Платформа получила дополнительные low-code-инструменты: автоматическую генерацию промптов, возможность быстро добавлять новые типы документов.

Решение для интеллектуального поиска Content AI Intelligent Search в 2025 г. трансформировалось в платформу для создания цифровых ассистентов на основе генеративного ИИ и технологии RAG. С помощью ассистентов сотрудники компаний могут решать различные задачи в работе с документами: получать ответы на вопросы по документам с указанием источников, резюмировать содержание объемных файлов, проверять документы на соответствие регламентам. Также компания выпустила продукт PassportReader 2.0 для Linux с усовершенствованным механизмом распознавания паспортов и других ID-документов. Большая работа проводилась над обновлением редактора ContentReader PDF, новая версия которого будет выпущена в I квартале 2026 г. В продукте впервые появится ИИ-ассистент.

«Мы будем усиливать интеграцию с мультимодальными моделями и развивать новые сценарии их применения для повышения эффективности работы с документами. Также в наших решениях для автоматизации появятся агентские системы на базе ИИ, способные самостоятельно решать задачи, которые раньше требовали более глубокого участия человека, — сказал Иван Волков, директор по продуктам Content AI. – Помимо этого, мы делаем упор на упрощение работы с продуктами за счет low-code-инструментов и вайб-кодинга. Это позволит компаниям быстрее запускать автоматизацию рутинных процессов и гибко адаптировать настройки сценариев под меняющиеся задачи. При этом все решения сохранят возможность работы в закрытом контуре компании и полный контроль над данными».