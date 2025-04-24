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RusGuard РусГард

RusGuard - РусГард


24.04.2025 Pridex Technology представила собственную линейку биометрического оборудования для СКУД 1
29.01.2024 МТС получила государственную аккредитацию для работы с биометрическими данными 1
07.06.2022 Recfaces выходит на рынок Казахстана 1
03.06.2022 Лицевую биометрию в России ожидает стремительный рост 1
28.04.2022 X-Com разработала пакет предложений по импортозамещению систем безопасности 1
25.10.2021 Лицевая биометрия: от хайпа к реальности 1
17.05.2017 Smart IDReader ускорит распознавание паспортов РФ в продуктах «Инсайрес» 1
11.12.2013 Технологии Abbyy PassportReader SDK интегрированы в системы безопасности от «РусГард» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

RusGuard и организации, системы, технологии, персоны:

Сигурд-Айти - Sigur 14 5
Honeywell 286 4
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 473 4
Motorola Solutions - Pelco 68 3
Schneider Electric 579 3
RecFaces - РекФэйсис 31 3
PERCo 16 2
VisionLabs - ВижнЛабс 224 2
Milestone 59 2
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 2
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 382 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 462 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3235 1
NtechLab - НтехЛаб 132 1
Bosch Security and Safety Systems 15 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Insyres - Инсайрес 3 1
КОДОС - Системы безопасности - СоюзСпецАвтоматика НПК 11 1
Parsec 16 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1169 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 461 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 126 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 67 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
X-Com - Икс ком 149 1
Hikvision - Хиквижн 58 1
Аргус-Спектр 14 1
Болид НВП - Bolid 91 1
Smartec 144 1
Цифра ГК 2459 1
Tevian - Технологии видеоанализа 8 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13072 1
ASSA Abloy 14 1
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 28 1
KONE Corporation 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7521 1
Jomo Kenyatta International Airport - Международный аэропорт имени Джомо Кениаты - ИАТА: NBO, ИКАО: HKJK 3 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 379 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 991 1
ANAO - Australian National Audit Office - Австралийское Национальное ревизионное управление 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11946 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2520 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4120 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 3
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21078 2
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Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5205 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1474 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 960 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28625 1
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ЕБС - Единая биометрическая система РФ 341 3
RecFaces Id-Guard 11 2
RecFaces Id-Gate 8 2
Recfaces Id-Welcome 3 2
Hanwha Techwin - Wisenet IP-видеодекодер 17 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 207 1
Content AI - PassportReader - Abbyy PassportReader 11 1
DSSL Trassir 24 1
ISS SecurOS 12 1
RecFaces Id-Check 3 1
Recfaces Id-Target 2 1
NVision Барьер 671 1
Smart Engines - Smart PassportReader 16 1
Морозова Тамара 19 3
Арлазаров Владимир 237 1
Закиев Валерий 1 1
Сидорочкин Дмитрий 1 1
Умеркаев Тимур 1 1
Каткова Кристина 3 1
Марков Дмитрий 56 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 7
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3081 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8929 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 433 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8176 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5129 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1258 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3322 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2665 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8964 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2487 1
Частный сектор 144 1
Большой Брат 6 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2791 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6458 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2453 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1736 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1253 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2233 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4951 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1229 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 711 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 288 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 993 2
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 1
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