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RFaces Id-Guard

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.10.2022 RecFaces представляет новый биометрический продукт для СУО и киосков самообслуживания 1
07.06.2022 Recfaces выходит на рынок Казахстана 1
03.06.2022 Лицевую биометрию в России ожидает стремительный рост 1
31.05.2022 Recfaces разработала инструмент синхронизации данных для решений корпоративного уровня 1
31.03.2022 Oberon и RecFaces будут вместе развивать импортонезависимую биометрию в России 1
18.10.2021 Recfaces повысила уровень безопасности станции метро в Бангкоке с помощью технологии распознавания лиц 1
08.02.2021 Росбанк начал использовать биометрию для идентификации сотрудников и посетителей 1
26.10.2020 Тепловизоры ОКБ «АСТРОН» теперь оснащены лицевой биометрией 3
20.08.2020 Бразильский торговый центр внедрил российскую систему распознавания лиц 4
20.05.2020 Recfaces выводит на российский рынок готовые биометрические решения 2
10.12.2018 Check Point представила CloudGuard SaaS для облачной безопасности 1

Публикаций - 12, упоминаний - 18

RFaces и организации, системы, технологии, персоны:

RFaces - RecFaces - РекФэйсис 37 10
Motorola Solutions - Pelco 69 5
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 2
АРМО ГК 185 2
RusGuard - РусГард 10 2
Schneider Electric 614 2
Honeywell 309 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
Сигурд-Айти - Sigur 29 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Ростех - Швабе - Астрон ОКБ - Астрон Оптико-механическое конструкторское бюро 3 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel Systems International 44 1
Tevian - Технологии видеоанализа 10 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Cisco Systems 5372 1
Check Point Software Technologies 829 1
Крок - Croc 1964 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
Oberon - Оберон 62 1
АйТи 1519 1
NSS Labs 31 1
Армекс ЦИТ - Armex 28 1
KONE Corporation 7 2
Jomo Kenyatta International Airport - Международный аэропорт имени Джомо Кениаты - ИАТА: NBO, ИКАО: HKJK 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 11
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 7
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Оповещение и уведомление - Notification 5945 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3
VMS - Video Management System - Video Management Software - Surveillance Station - Системы управления видеонаблюдением - Программное обеспечение для управления видео 185 2
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 367 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 907 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 264 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 318 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1084 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 516 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 1
RFaces - Id-Gate 8 4
Motorola Solutions - Pelco VMS VideoXpert 7 3
RFaces - Id-Welcome 3 3
RFaces - VxFaces 5 3
RFaces - Id-Me - Биометрическая платформа 4 2
RFaces - Id-Check 3 2
RFaces - Id-Target 2 2
Legrand - Milestone Systems - Milestone XProtect 19 2
Check Point SandBlast - Check Point SandBlast Zero-Day Protection 36 1
RFaces - Id-Fit 2 1
Google Android 15244 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 1
Microsoft Office 365 1042 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 299 1
Check Point ThreatCloud - Check Point Threat Emulation - Check Point Threat Extraction - Next Generation Threat Prevention 64 1
Check Point CloudGuard 16 1
Морозова Тамара 19 9
Умеркаев Тимур 1 1
Гранков Илья 1 1
Алленов Сергей 1 1
Варакин Владимир 1 1
Борисов Владимир 10 1
Greenberg Itai - Гринберг Итай 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Таиланд - Бангкок 89 1
Кения - Найроби 22 1
Бразилия - Парана - Куритиба 4 1
Казахстан - Республика 6048 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Таиланд - Королевство 926 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
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Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1326 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 494 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 244 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1108 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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