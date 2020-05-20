Recfaces выводит на российский рынок готовые биометрические решения

Recfaces выводит на российский рынок линейку законченных решений, созданных под востребованные задачи всех секторов экономики.

На сегодня линейка решений представлена такими продуктами, как Id-Guard, Id-Welcome, Id-Check, VxFaces, Id-Target и Id-Fit, в основе которых лежит мультимодальная платформа Id-Me, позволяющая создать единый биометрический ландшафт организации для решения широкого спектра задач.

Id-Guard – биометрическая идентификация по изображению лица для повышения уровня безопасности объекта охраны. К решению подключаются видеопотоки камер системы охранного телевидения, после загрузки картотеки фотоизображений и присвоения атрибута «список», решение мгновенно информирует оператора о распознанных или нераспознанных лицах, принадлежности к спискам, сохраняет все детектированные изображения лиц для последующего автоматизированного расследования инцидентов безопасности.

VxFaces – решение биометрической идентификации по изображению лица, полнофункционально интегрированное с VMS Pelco VideoXpert, дополняющее базовые возможности системы охранного телевидения широким спектром биометрических функций. За счет глубокой интеграции VxFaces под управлением VideoXpert, биометрические функции встраиваются в форме интерфейсов оперативной работы оператора и настройки Pelco VideoXpert, что значительно облегчает эксплуатацию решения и привносит новые возможности.

Id-Fit – специализированное решение, позволяющее предотвратить передачу стороннему лицу браслета клиента фитнес-центра, оптимизировать работу персонала. Решение имеет ограниченный набор функций взаимодействия с системами контроля доступа и CRM-системами, характерными для фитнес-индустрии.

Id-Check – решение для проверки и подтверждения личности с использованием биометрических данных клиентов банков и финансовых структур. Набор преднастроенных проверок по фотоизображению лица и фотоизображению документа позволяет минимизировать объем мошеннических действий при получении кредитных средств, а также проинформировать андеррайтера о попытке обращения за услугой человека из «стоп-листа». Возможности быстрой и простой интеграции в «кредитный конвейер» и мобильные приложения позволяют повысить безопасность операций и избежать потерь за счет фактора биометрической аутентификации личности.

Id-Welcome – решение, направленное на вывод персонализированного контента в формате текста, фотоизображения или видеоролика, выводимого на мультимедийных экранах после биометрической идентификации человека, попавшего в поле зрения камеры. Решение позволяет загружать контент из сторонних систем, например CRM или HR.

Id-Target позволяет производить оперативное персонифицированное взаимодействие с клиентом/посетителем любого типов магазинов, покрывая потребности блоков продаж, маркетинга и безопасности. В стандартной конфигурации есть функции необходимые для персонализированного UpSale, подсчета уникальных и повторных посетителей, инструменты для борьбы с мошенничеством и внедрения бескарточных программ лояльности.

Каждое решение создавалось с участием заинтересованных представителей Заказчика из различных отраслей и представляет собой законченный программный продукт, со своим собственным интерфейсом, необходимым под бизнес задачу набором функций, уведомлений и отчетов, широким списком открытых функций API, для организации инфообмена со сторонними системами заказчика, а также классический инсталлятор, который позволяет установить систему пользователю, за время не превышающее 20 минут и начать ее использовать.

Продажа решений Recfaces будет строиться по классической вендорской модели через партнерскую сеть. Прямая продажа решений Recfaces конечным заказчикам не предусмотрена политикой компании.

«Recfaces планирует не только построение разветвленной партнерской сети, но и одновременное активное развитие центра компетенций, через который будет передавать партнерам базу знаний, демоверсии продуктов, проводить на регулярной основе циклы обучений специалистов партнеров. Объем знаний, которыми мы делимся с нашими партнерами позволяет самостоятельно выполнять поддержку продаж, инсталлировать и сопровождать наш решения – все это в итоге позволит повысить доступность, простоту и ценность предлагаемых Recfaces решений», – сказала Тамара Морозова, генеральный директор Recfaces.

Одним из приоритетных проектов Recfaces является сотрудничество с американской компанией Pelco, являющейся одним из родоначальников систем охранного теленаблюдения, создающим и совершенствующим свои решения с 1957 г. Специально разработанное решение идентификации по изображению лица – VxFaces, в сотрудничестве со специалистами компании Pelco, позволило дополнить широкие возможности системы видеонаблюдения VideoXpert современными биометрическими функциями. Совместная работа с экспертами компании Pelco, начатая в 2018 г., позволила создать решение корпоративного класса, выработать модель эффективной поддержки партнеров Pelco на разных стадиях выполнения проекта от уточнения потребности до обновлений развернутых систем в различных регионах мира.