RecFaces представляет новый биометрический продукт для СУО и киосков самообслуживания

В октябре 2022 г. компания RecFaces, разработчик биометрических решений с функцией распознавания лиц, представит новое биометрическое решение для систем управления очередью (СУО) и киосков самообслуживания. Об этом CNews сообщили представители RecFaces.

Новый продукт RecFaces Id — Line основан на принципе «знай своего клиента» (KYC) и предназначен для банков, визовых центров, государственных и муниципальных приемных и других организаций, в которых необходимо управлять очередью.

В отличие от классических систем управления очередью, в которых ранжирование осуществляется только по времени выдачи талона, в терминале с электронной очередью есть возможность добавления идентификации. Так, система получит сведения о клиенте и может автоматически определить его заданный статус.

«Аналитики RecFaces внимательно изучили запросы банковского сектора, — говорит Сергей Алленов, директор по продуктам RecFaces. – Мы обратили внимание на то, что классические СУО построены по единому принципу, который позволяет реализовать простые сценарии ранжирования посетителей и распределения по операторам. Например, поиск карты клиента может занимать до 15% рабочего времени одного сотрудника определенного банка в месяц. Эта операция повторяется для каждого посетителя и минуты поиска складываются в часы, часы в дни и умножаются на филиалы. Напрашивается решение: чем раньше узнать клиента и его запрос, тем меньше времени и денег будет потеряно. Идентификация клиента прямо в тот момент, когда он занимает место в очереди, значительно ускоряет время обслуживания».

Основываясь на проведенных пилотах и успешных внедрениях в банковском секторе, компания RecFaces отметила следующее: сокращение времени на поиск карты каждого клиента на 30 секунд позволяет каждому оператору обслуживать три дополнительных клиента в день, а персонализация сервиса для VIP-клиентов повышает лояльность и LTV (Lifetime Value) в долгосрочной перспективе.

«Наша цель — сделать биометрию лица удобной и полезной как для нашего клиента, так и для клиента нашего клиента по всей цепочки использования продукта. Id-Line прост в установке, не требует больших вложений в дополнительное оборудование и бесшовно интегрируется в системы электронной очереди банков. Не привязываясь к конкретной СУО, мы разработали универсальный инструмент для быстрой интеграции с любой информационной системой, построенной на базе WEB-технологий», — говорит Тамара Морозова, генеральный директор RecFaces.

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Клиенты выигрывают от экономии своего времени, поскольку информация о них и их картах уже открыта сотрудником банка при распределении очереди. Важно отметить, что Id-Line не только реализует задачи, связанные со скоростью работы банка и повышением лояльности клиентов, но и одновременно решает задачи безопасности, проверяя по лицу, есть ли человек в стоп-листе. Внедрение Id-Line открывает новые возможности для систем распознавания лиц в банковском секторе.

Продукт Id-Line впервые будет представлен на международной выставке Gitex Global в октябре 2022 г. в Дубае при поддержке Российского экспортного центра.

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Компания RecFaces занимается разработкой коробочных программных продуктов с технологией распознавания лиц. Продукты RecFaces основаны на высокоточном алгоритме распознавания лиц.