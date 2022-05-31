Recfaces разработала инструмент синхронизации данных для решений корпоративного уровня

Компания-разработчик биометрических продуктов на базе распознавания лиц Recfaces объявила об успешной реализации нового проекта по внедрению лицевой биометрии в работу распределенных систем контроля доступа на базе бизнес-центра класса А+.

Проект был реализован в I квартале 2022 г. для компании, с которой дополнительно было заключено соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (NDA, Non-disclosure agreement). Главной целью проекта стало повышение уровня безопасности на объекте клиента за счет добавления биометрической проверки по лицу в точках контроля доступа. Помимо этого, требовалось разработать схему, при которой независимые системы заказчика были бы связаны общим информационным пространством. Особое внимание необходимо было уделить объединению и упорядочиванию больших объемов данных, чтобы в базах разных систем не дублировались записи о проходящих через устройства СКУД сотрудниках и посетителях.

На объекте заказчика установили и настроили связку из двух решений распознавания по лицу продуктовой линейки Recfaces. Это Id-Gate – программный продукт для обогащения биометрическими возможностями СКУД, и Id-Guard – аналогичный программный продукт для систем видеонаблюдения, предназначенный для идентификации по лицу в видеопотоке. На объекте были установлены системы СКУД и видеонаблюдения различных производителей, поэтому работа с ними стала дополнительным вызовом для специалистов компании. Несмотря на это, Recfaces обеспечила сквозную интеграцию нескольких СКУД и систем видеонаблюдения для территориально распределенной инфраструктуры клиента.

По результатам совместной работы вендора и компании-интегратора заказчик получил универсальный инструмент синхронизации данных интегрируемых систем на базе биометрических продуктов Recfaces. С его помощью для каждой системы можно выбирать свои условия и направление синхронизации данных, а также назначать приоритетные действия при обработке имеющихся записей. Иными словами, каждый экземпляр программного решения Recfaces может не только взять набор данных из одной информационной системы и дополнить его результатами биометрической идентификации по лицу, но и передать эти данные в другую информационную систему. В зависимости от установленных правил синхронизации данные будут передаваться в направлении получателя с замещением или информация не будет обновлена.

Безопасная «удаленка» для КИИ: как организовать и развивать Безопасность

В качестве внешней системы может выступать как одна или несколько информационных систем из инфраструктуры заказчика, так и любой из продуктов Recfaces. Таким образом, новая разработка позволит создавать любые комбинации программных решений компании и проводить их кластеризацию.