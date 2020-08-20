Бразильский торговый центр внедрил российскую систему распознавания лиц

Решение Id-Guard, разработанное российской компанией RecFaces, стало частью крупного проекта по обеспечению безопасности торгового центра Jockey Plaza (Куритиба, Бразилия). В рамках совместной работы компаниям Pelco, Francaza и RecFaces удалось реализовать биометрическую идентификацию в видеопотоке, получаемом с камер видеонаблюдения.

Jockey Plaza – новый торговый центр площадью более 200 тыс. м2 на которых расположились 400 магазинов и 28 заведений общественного питания. Основной задачей проекта было оснащение территории торгового центра камерами видеонаблюдения, автоматизация работы службы безопасности, а также внедрение биометрического распознавания для повышения безопасности торгового центра, быстрого расследования краж, вандализма и других преступлений.

Для распознавания лиц и создания базы биометрических профилей в проекте был использован специализированный плагин VxFaces, разработанный на базе программного продукта Id-Guard компании RecFaces. Модуль распознавания VxFaces предназначен для расширения функционала системы видеонаблюдения VideoXpert от Pelco, которая и использовалась на объекте. Легкая интеграции Id-Guard в VMS VideoXpert позволила запустить функцию поиска лиц (в том числе и ретроспективного) и хранение биошаблонов в едином интерфейсе системы видео-аналитики в торговом центре.

Принцип работы Id-Guard основан на сравнении данных, получаемых из видеопотока с камер системы охранного телевидения, с заранее загруженной картотекой биометрических профилей (фотографиями), а также с ранее детектированными изображениями. После загрузки картотеки и присвоения атрибута «список», решение мгновенно информирует оператора о распознанных или нераспознанных лицах, принадлежности к спискам и т.п.

«Предположим, службе безопасности необходимо проверить, появлялся ли разыскиваемый человек в торговом центре. Его фото загружается в систему и VxFaces автоматически анализирует архивное видео и видеопоток в режиме реального времени. Или, например, на территории ТЦ была совершена кража или акт вандализма. Для того чтобы снизить вероятность повторения инцидента биометрический профиль преступника, полученный из видеопотока, будет сохранен, а в системе есть возможность настроить уведомления о его появлении. Как только человек из подобного «стоп-листа» появится в поле зрения камер, оператор мгновенно узнает об этом. По нашему опыту внедрение VxFaces не только экономит время специалистов службы безопасности – в случае расследования инцидентов, им больше не требуется многочасовой просмотр видео, но и повышает оперативность и эффективность расследований», – сказала Тамара Морозова, генеральный директор RecFaces.

Важно отметить, что RecFaces уже имеет обширный опыт реализации международных проектов. Ранее компания заявляла о подобных масштабных сделках в этом году, например о проекте биометрической идентификации пассажиров в международном аэропорту Найроби.

Весной этого года RecFaces официально вышла на российский рынок, открыв представительство для работы с местными заказчиками и партнерами. Работы по реализации проектов за рубежом продолжатся, и как обещает руководство компании, проекты будут еще масштабнее и интереснее с точки зрения применения лицевой биометрии.