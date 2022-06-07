Recfaces выходит на рынок Казахстана

Recfaces сообщила о том, что на базе компании Varius Technologies создан центр компетенций в Республике Казахстан по биометрическим продуктам на основе распознавания лиц Recfaces. Компании подписали дистрибьюторское соглашение в соответствии с новой партнерской программой Recfaces, и Varius Technologies получила высший статус – квалифицированного дистрибьютора.

Специалисты Varius Technologies прошли полный цикл обучения, необходимый не только для оказания полного спектра услуг по продаже, интеграции и сервисной поддержке Recfaces, но и дающий возможность проводить обучения своих партнеров и заказчиков самостоятельно. В демо-руме Varius Technologies развернуты продукты Id-Guard, Id-Gate и Id-Welcome, что позволяет проводить полноценные демонстрации и тестирования работы коробочных решений, а также на живых примерах показывать клиентам бизнес-сценарии использования биометрических решений на основе распознавания лиц Recfaces.

Доступ к получению бесплатных демо-лицензий, а также знания специалистов Varius Technologies обеспечит партнерам и заказчикам компании проведение полноценных пилотов, чтобы иметь возможность оценить эффективность внедряемых решений на практике. Id-Guard и Id-Gate являются флагманскими продуктами компании Recfaces, которые позволяют расширить стандартную функциональность систем видеонаблюдения и систем контроля и управления доступом биометрическими возможностями. В свою очередь, решение Id-Welcome нацелено на повышение лояльности на объекте, предоставляя возможность демонстрации персонализированного контента на различных экранах. Стоит отметить, что все биометрические решения Recfaces имеют ряд готовых интеграций с российскими и мировыми производителями систем безопасности, такими как Bosch, Pelco, Milestone, Lenel, Bolid, RusGuard, Sigur, Schneider Electric, Honeywell, Kone, перечень которых постоянно расширяется.

«Мы рады появлению у нас сильного партнера из Казахстана, – сказала Тамара Морозова, генеральный директор компании Recfaces. – Особенно ценно, что у потенциальных клиентов из Республики Казахстан появится возможность не просто посмотреть, как работает решение, но и получить необходимую квалифицированную помощь от партнера, который находится рядом. Уверены, благодаря экспертизе и поддержке компании Varius Technologies при проектировании и внедрении решений, количество проектов с лицевой биометрией в Республике Казахстан будет быстро расти».

Гибридная интеграционная платформа способна сократить time-to-market и себестоимость разработки ПО

«Практическая применимость биометрии для многих клиентов все еще вызывает опасения – отметил Тимур Умеркаев, технический директор компании Varius Technologies. – Однако в Казахстане планируется внедрение национальной платформы цифровой биометрической идентификации на базе распознавания лиц, что, конечно, вызовет рост спроса на такие решения. Мы считаем, что продукты компании Recfaces идеально отвечают запросам наших потенциальных клиентов. А быстрая установка, удобные функции и бесплатные демо-лицензии дадут им возможность в этом убедиться».