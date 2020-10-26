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Тепловизоры ОКБ «АСТРОН» теперь оснащены лицевой биометрией

Техника

Оптико-механическое конструкторское бюро «АСТРОН» и компания RecFaces, после подписания меморандума о стратегическом партнерстве в августе 2020 г., объявили старт технологического конгломерата тепловизоров АСТРОН серии ТТ и биометрической платформы Id-Me.

Тепловизор АСТРОН предназначен для автоматизированного бесконтактного определения людей с повышенной температурой тела на пунктах пропуска и досмотра. Помимо измерения температуры тела сотрудников и посетителей, стояла задача обеспечить безошибочный контроль за допуском проходящих через КПП людей. Поэтому было принято решение взять за основу биометрическое решение Id-Guard от компании RecFaces и встроить его функциональность в российские тепловизоры. После создания интеграционного модуля, доступ на объект теперь разграничивается на две фазы верификации по разным признакам: температура тела, как признак состояния здоровья человека, и соответствие проходящего через КПП человека с информацией в базе данных предприятия (фотографии, ФИО, пол и др.). В случае не прохождения хотя бы одной из этих фаз, есть возможность настроить систему контроля доступа для блокировки пропускных устройств (турникета, шлагбаума и т.п.)

Работы по интеграции тепловизора и биометрии компании начали в июле 2020 г., и уже в августе в рамках международной выставки «АРМИЯ 2020» показали полнофункциональный работающий программно-аппаратный комплекс.

Теперь тепловизор АСТРОН дополнительно оснащен функциями распознавания и верификации людей. Функциональность Id-Guard позволит подтверждать личность человека, стоящего перед тепловизором, даже, если его биометрический профиль отсутствует в базе данных, а также определять нахождение лица в списках сотрудников, посетителей или разыскиваемых лиц, строить траекторию передвижения, направлять оператору системы оперативные уведомления о внештатных ситуациях. Подобный функционал позволит не просто контролировать проходящих людей через КПП и проверять их температуру, но и устанавливать их личность, а, главное, даст возможность быстро и оперативно расследовать инциденты на предприятии в случае нарушения правил доступа на объект.

«В ближайшие пять лет тема контроля над ситуацией заболеваемости сохранится, это наше личное убеждение, основанное на разных источниках информации. Поэтому мы планируем дальше развивать партнерство с ОКБ «АСТРОН», скорее всего не только на российском рынке. Мы уже предложили нашим западным коллегам рассмотреть тепловизоры российского производства с биометрией решения Id-Guard, и получили множество запросов. Предполагаем, что российские тепловизоры с распознаванием лица в скором времени могут появиться и в других странах», – сказала генеральный директор компании RecFaces Тамара Морозова.



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