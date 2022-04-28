X-Com разработала пакет предложений по импортозамещению систем безопасности

Эксперты компании X-Com провели исследование российского рынка оборудования для систем технической безопасности (видеонаблюдение, видеоаналитика, охранные и охранно-пожарные системы, СКУД и т.д.). На основании полученных данных был разработан набор практических рекомендаций по выбору альтернатив недоступных решений, структурированный по номенклатурным группам.

Главный вывод исследования – несмотря на негативное влияние санкций, сложившаяся ситуация не выглядит драматичной. Происходит перераспределение ролей ключевых участников рынка, на место ушедших или прекративших поставки вендоров приходят российские и азиатские игроки второго и третьего эшелона. Опираясь на многолетний проектный опыт, X-Com предлагает квалифицированную помощь в переработке технических спецификаций, включающих оборудование ушедших с рынка вендоров

Исследование показало, что в сегменте систем видеонаблюдения альтернативой продуктов Axis Communications, Bosch, Honeywell, Pelko, Panasonic, Avigilion могут стать решения Wisenet (ранее – Samsung Techwin), корейского бренда Idis, а также китайских вендоров Hikvision и Dahua. Из производителей видеосерверов поставки прекратила только вышеупомянутая Axis Communications, но давно применяемые в проектах X-Com решения ITV и Trassir доступны, а их поставки продолжаются без перебоев. В части программных решений для систем видеонаблюдения никаких изменений не произошло – лидерами остаются решения «Интеллект», Trassir и SecurOS.

Сегмент оборудования систем контроля и управления доступом (СКУД) потерял одного из ведущих производителей замков и доводчиков Abloy, которые заменили ALer, Promix и Smartec, не уступающие им в потребительских свойствах и надежности. Российские игроки этого рынка – Perco, Rusguard, Sigur, Iron Logic, Doorhan – продолжают поставки и наращивают производство.

Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре Безопасность

С рынка охранно-пожарных систем ушли столь крупные вендоры как Honeywell, Тeko и Bosch, но их долю занимают российские компании «Болид», «Рубеж» и «Аргус спектр», чья продукция и ранее была широко востребована в бизнесе и госсекторе.