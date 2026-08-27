Получите все материалы CNews по ключевому слову
DSSL Трассир НПП Trassir
Евгений Ошкин, Руководитель группы обучения клиентов, TRASSIR "Управление системами видеонаблюдения: импортозамещение и новые стандарты" Конференция 07.10.2025 "Практика импортозамещения 2025"
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
DSSL и организации, системы, технологии, персоны:
|Конокотин Виктор 5 2
|Бичев Денис 2 2
|Яресько Александр 21 2
|Власов Иван 58 2
|Долгов Василий 26 2
|Сурьенков Сергей 1 1
|Бовыкин Сергей 3 1
|Курмаев Рустам 42 1
|Селин Андрей 4 1
|Евглевский Андрей 5 1
|Булатов Андрей 4 1
|Фалеев Сергей 2 1
|Лялин Сергей 7 1
|Овчинский Владислав 230 1
|Олейник Игорь 2 1
|Прохоренко Михаил 8 1
|Лыков Владимир 5 1
|Анисов Ян 36 1
|Мавлютов Марат 4 1
|Чечков Григорий 1 1
|Чиченин Александр 4 1
|Лобода Алексей 4 1
|Самусева Мария 2 1
|Стружкова Юлия 31 1
|Божор Михаил 23 1
|Ошкин Евгений 1 1
|Пластовский Игорь 2 1
|Фатуев Андрей 1 1
|Марченко Алёна 1 1
|Дегтев Геннадий 271 1
|Абуталимов Заур 21 1
|Арефьев Андрей 74 1
|Чеглаков Андрей 63 1
|Николаев Александр 46 1
|Кадейшвили Алексей 16 1
|Басов Алексей 117 1
|Щербаков Алексей 16 1
|Васильев Владимир 40 1
|Кабаков Ярослав 67 1
|Перминова Светлана 54 1
|RUБЕЖ - Р-Медиа 8 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 491 2
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 315 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.