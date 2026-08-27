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DSSL Трассир НПП Trassir

DSSL - Трассир НПП - Trassir
 

Евгений Ошкин, Руководитель группы обучения клиентов, TRASSIR "Управление системами видеонаблюдения: импортозамещение и новые стандарты" Конференция 07.10.2025 "Практика импортозамещения 2025"


 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.08.2026 Trassir выпустил удаленные рабочие места операторов видеонаблюдения на Astra Linux 1
26.08.2026 Что меняется для жителей и управляющей компании после внедрения интеллектуального видеонаблюдения 2
19.08.2026 Trassir объединил видеонаблюдение и контроль доступа на одном видеорегистраторе 2
03.08.2026 Trassir выпустила лицензию AnyIP для Astra Linux под проекты импортозамещения в КИИ 1
09.06.2026 Сотрудники крупного девелопера перестали «теряться» на удаленных объектах благодаря единой системе контроля 2
08.06.2026 ГК «А101» и Ujin внедряют систему автоматизации жилья в московском жилом комплексе 1
29.05.2026 Trassir выпустила новые линейки мониторов для систем видеонаблюдения Eco и Pro 1
28.05.2026 От безопасности к операционной аналитике: российский рынок видеонаблюдения вырос до 67,6 млрд руб. и удвоится к 2030 году 1
22.05.2026 NeuroStation CT-1 девятого поколения 1
06.05.2026 «Мажордом» интегрировал в систему умного дома СКУД от Trassir 2
26.03.2026 Trassir и Matller помогли тепличному комплексу «Иванисово» увеличить производительность фасовки на 20% 1
16.03.2026 Iptronic интегрирует ПО DSSL Trassir 4
06.11.2025 В России создается антикражная нейросетевая система для ритейла 2
30.10.2025 В России создается антикражная нейросетевая система для ритейла 2
16.10.2025 Может ли импортозамещение быть экономически выгодным 1
03.09.2025 Doma.ai и Trassir Cloud запустили мини-приложение для УК с просмотром камер и цифровыми пропусками на парковку 2
14.05.2025 Исследование TRASSIR и AIRI: применение мультимодальных моделей в задачах видеоаналитики 1
27.02.2025 Сквозь стены: видеокамеры научились видеть почти в любых условиях 1
08.08.2024 X-Com построила систему видеонаблюдения в новом офисе компании Ustay 1
30.11.2023 Российские поставщики видеоаналитики не заметили санкций 1
10.11.2023 X-Com масштабировала систему видеонаблюдения Академии ФСИН России 1
25.08.2023 Производитель систем видеонаблюдения получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» 1
20.02.2023 ЕМЕ завершила проект по автоматизации склада дистрибьютора строительной техники XCMG в России 1
27.10.2022 В приложении «Умный дом с Алисой» появились камеры 1
28.04.2022 X-Com разработала пакет предложений по импортозамещению систем безопасности 1
10.11.2021 Облачное видеонаблюдение в России растет в 5 раз быстрее рынка в целом 2
01.10.2020 Вебинар о видеоаналитике в энергетической отрасли от DSSL 15 октября 1
13.09.2016 «X-Com│Системный интегратор» создал систему охранного видеонаблюдения для Российского университета кооперации 1
06.09.2016 «Вологодское Мороженое» модернизировало систему видеонаблюдения на базе решений QNAP 1
04.08.2010 В Геленджике внедряют «Безопасный город» на базе системы видеонаблюдения Trassir 1
08.07.2009 «Сервис Плюс» интегрировал «СуперМаг-УКМ 4.0» и систему видеонаблюдения TRASSIR ActivePOS 2
29.08.2008 МГППУ внедрит систему видеонаблюдения 1
25.06.2008 ПО TRASSIR оснащено модулем распознавания автомобильных номеров 3
24.03.2008 TRASSIR ActiveDome+: новое решение для управления камерами видеонаблюдения 7
26.02.2008 Технологии безопасности 2008: тотальная слежка 1
23.01.2008 Trassir обеспечит безопасность спортивного клуба «Атланта-Фитнес» 2
14.12.2007 Новое ПО для системы TRASSIR управляет сотнями видеорегистраторов 2
07.09.2007 Видеонаблюдение завтра: "всевидящее око" поумнеет 3

Публикаций - 44, упоминаний - 76

DSSL и организации, системы, технологии, персоны:

DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 27 13
Ростелеком 11028 6
Hikvision - Хиквижн 74 6
X-Com - Икс ком 193 5
9691 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3170 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2694 4
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 87 4
Ivideon - Мобильные видеорешения 78 4
HiWatch 12 3
Yandex - Яндекс 9357 3
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 3
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 3
Философт - Philosoft 102 2
Интегра-С Консорциум 18 2
Бевард НПП - Beward 10 2
Сбер - Сбер2В - Doma.ai - ДОМА - цифровая платформа по автоматизации управления недвижимостью 31 2
SAP SE 5629 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16088 2
IBM - International Business Machines Corp 9718 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 950 2
TP-Link - ТП-Линк 235 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 491 2
Sony 6754 2
Honeywell 312 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1473 2
Сател 188 2
Сервис Плюс 187 2
Siemens AG - Siemens Group 2675 1
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 41 1
Абак - Абак-2000 - Abak-2000 24 1
N3 Group - N3.Tech - iTentika - Айтентика 19 1
АйТек ПРО 5 1
RusGuard - РусГард 10 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ТензорТелеком 7 1
Wiren Board 11 1
Сюртель - Sécurité Electronique 6 1
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 1
PolyService - Полисервис 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9016 2
RELX - Accuity - Reed Elsevier - Reed Exhibitions 18 1
ПЗСП Специализированный застройщик 3 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 109 1
МВД РФ - ГОССМЭП ФГУП - Государственное специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие 3 1
Вологодское Мороженое 1 1
XCMG - Xuzhou Construction Machinery Group - Сюйгунцзитуань 2 1
Vizit 5 1
Железно ГК 4 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 1
Jurel Holdings Ltd - Джурел Холдингс Лтд 3 1
ТОФС - Технологии ОФС 32 1
DoorHan - ДорХан 2 1
Иванисово 1 1
Афонин, Божор и партнеры - АБП 18 1
Koyo Technologies - Технологии Койо 2 1
ВР-Инвест 2 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1163 1
X5 Group - Перекрёсток 644 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1955 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 79 1
Superjob - Суперджоб 894 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 18 1
Яндекс.Доставка 119 1
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 165 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4006 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6010 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5813 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13850 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3599 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 2
МВД РФ - СКМ - Служба криминальной милиции - ЭКЦ ФГКУ - Экспертно-криминалистический центр Министерства внутренних дел Российской Федерации 24 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 345 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3351 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 405 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 471 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3460 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 644 1
Федеральное казначейство России 1953 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2896 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 260 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 482 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 476 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 273 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475444, в очереди разбора - 724715.
Создано именных указателей - 201959.
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