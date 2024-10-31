Разделы

ПО Софт Импортонезависимость Искусственный интеллект axenix
|

Еще три продукта Content AI получили ИИ-маркировку в реестре отечественного ПО

Решение для интеллектуального корпоративного поиска Content AI Intelligent Search, cерверное решение для распознавания и конвертации документов ContentReader Server и многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine получили официальный статус продуктов с признаками искусственного интеллекта. Это подтвердила экспертиза, проводимая специалистами Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Ранее соответствующую маркировку получили IDP-платформа ContentCapture и многофункциональный редактор ContentReader PDF.

Ключевыми ИИ-технологиями в решениях Content AI для интеллектуальной обработки информации являются OCR (Optical Character Recognition, Оптическое распознавание символов) и NLP (Natural Language Processing, Обработка естественного языка). Первая технология отвечает за распознавание текста в документах, вторая обеспечивает классификацию и извлечение необходимой информации.

Наличие в продуктах подтвержденных технологий искусственного интеллекта дает возможность заказчикам всех решений Content AI претендовать на налоговые льготы, а именно на снижение выплат по налогу на прибыль. Эта мера государственной поддержки для приобретателей софта с ИИ из реестра отечественного ПО введена в 2023 г. для стимулирования спроса на российские программные продукты и высокотехнологичное оборудование.

Content AI Intelligent Search — готовое решение для создания корпоративного поискового портала, которое позволяет объединить все источники хранения данных для обеспечения сквозного поиска и навигации по всем видам информации. Система выполняет интеллектуальный поиск не только по точному совпадению с запросом, но и по смыслу. За счет встроенной технологии OCR обеспечивается поиск по PDF-документам и другим файлам в графических форматах.

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции
Генеративный ИИ

ContentReader Server – корпоративное серверное решение для распознавания и преобразования документов в PDF и другие электронные редактируемые форматы. Решение быстро и точно распознает изображения и переводит их в PDF, PDF/A, Microsoft Word или другие типы файлов, удобные для поиска, просмотра, обмена и хранения.

ContentReader Engine – многофункциональный инструментарий разработчика (SDK), который позволяет бесшовно встраивать в приложения с любой архитектурой интеллектуальные технологии распознавания многоязычного текста, конвертации, классификации и сравнения документов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA

Российской Lada – суверенную ОС. «АвтоВАЗ» будет выпускать машины на «Авроре»

Как генеративный ИИ меняет разработку ПО

Минпромторг планирует начать разработку российских САПР для 16 нм чипов в 2030 году

Что такое Pi.One? Обзор ПО для медиэйшен-решений по обработке данных о потреблении услуг и ресурсов

Российские компании страдают при переходе на отечественное ПО. Оно плохо работает в паре с иностранным

Конференции

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений

CNews Awards 2024

CNews FORUM 2024: Информационные технологии завтра
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Обзор беспроводной колонки Vipe Spark: мощная, портативная, практичная

Неттопы и мини-ПК для учебы и игр: хиты продаж

Показать еще

Наука

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: