Еще три продукта Content AI получили ИИ-маркировку в реестре отечественного ПО

Решение для интеллектуального корпоративного поиска Content AI Intelligent Search, cерверное решение для распознавания и конвертации документов ContentReader Server и многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine получили официальный статус продуктов с признаками искусственного интеллекта. Это подтвердила экспертиза, проводимая специалистами Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Ранее соответствующую маркировку получили IDP-платформа ContentCapture и многофункциональный редактор ContentReader PDF.

Ключевыми ИИ-технологиями в решениях Content AI для интеллектуальной обработки информации являются OCR (Optical Character Recognition, Оптическое распознавание символов) и NLP (Natural Language Processing, Обработка естественного языка). Первая технология отвечает за распознавание текста в документах, вторая обеспечивает классификацию и извлечение необходимой информации.

Наличие в продуктах подтвержденных технологий искусственного интеллекта дает возможность заказчикам всех решений Content AI претендовать на налоговые льготы, а именно на снижение выплат по налогу на прибыль. Эта мера государственной поддержки для приобретателей софта с ИИ из реестра отечественного ПО введена в 2023 г. для стимулирования спроса на российские программные продукты и высокотехнологичное оборудование.

Content AI Intelligent Search — готовое решение для создания корпоративного поискового портала, которое позволяет объединить все источники хранения данных для обеспечения сквозного поиска и навигации по всем видам информации. Система выполняет интеллектуальный поиск не только по точному совпадению с запросом, но и по смыслу. За счет встроенной технологии OCR обеспечивается поиск по PDF-документам и другим файлам в графических форматах.

ContentReader Server – корпоративное серверное решение для распознавания и преобразования документов в PDF и другие электронные редактируемые форматы. Решение быстро и точно распознает изображения и переводит их в PDF, PDF/A, Microsoft Word или другие типы файлов, удобные для поиска, просмотра, обмена и хранения.

ContentReader Engine – многофункциональный инструментарий разработчика (SDK), который позволяет бесшовно встраивать в приложения с любой архитектурой интеллектуальные технологии распознавания многоязычного текста, конвертации, классификации и сравнения документов.