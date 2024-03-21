Многофункциональный OCR SDK для разработчиков ContentReader Engine совместим с операционной системой «Ред ОС»

Content AI, российский разработчик решений для интеллектуальной обработки информации, и «Ред Софт», отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий, заявили о совместимости ContentReader Engine и операционной системы «Ред ОС». После проведенного тестирования компании подписали соответствующий сертификат.

ContentReader Engine — это инструментарий разработчика с применением технологий искусственного интеллекта. С его помощью в сторонние приложения любой функциональности может быть встроена возможность высококачественного распознавания документов, изображений, фотографий, скриншотов мониторов и дисплеев. ContentReader Engine входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (№17111).

«Ред ОС» — российская импортонезависимая операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. На базе «Ред ОС» работают все продукты компании «Ред Софт», с операционной системой совместимы программные и аппаратные решения партнёров компании. На текущий момент каталог совместимого с «Ред ОС» оборудования и программного обеспечения насчитывает сотни стабильно работающих продуктов, подходящих для решения широкого спектра бизнес-задач. Каталог совместимостей постоянно пополняется новыми решениями, с помощью которых можно выстраивать стабильную работу внутри своей организации.

Совместимость технологий распознавания Content AI и «Ред ОС» дает возможность разработчикам программных продуктов, поддерживающих работу под данной операционной системой, использовать ContentReader Engine для решения соответствующих задач в рамках своих приложений, не опасаясь системных конфликтов.

«В основе SDK Content AI лежат уникальные научные разработки российских ученых. Эти технологии развивались в нашей стране более 30 лет и потому на порядок превосходят открытые OCR-движки как по точности и качеству распознавания, так и по функциональным возможностям, в том числе для бесшовного встраивания в другие приложения. Нам важно, чтобы доступ к нашему продукту был у разработчиков софта для разных операционных систем. Сертификация о совместимости с широко востребованной Ред ОС подтверждает возможность бесконфликтного использования наших технологий на базе этой системы», — отметила Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI.

«Мы надеемся, что совместимость OCR-технологий Content AI и «Ред ОС» позволит расширить набор инструментов для разработчиков, использующих нашу операционную систему», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».