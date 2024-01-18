Продукт ContentReader Server ИИ-разработчика Content AI включен в реестр отечественного ПО

Минцифры России внесло в реестр отечественного ПО продукт ContentReader Server российского разработчика ИИ-продуктов Content AI (№20814 от 26.12.2023).

ContentReader Server – корпоративное серверное решение для распознавания и преобразования файлов в PDF и другие электронные редактируемые форматы.

ContentReader Server получает изображения из сетевых папок, со сканеров, почтовых ящиков и других источников и, используя технологии распознавания, автоматически конвертирует их в PDF, PDF/A, DOC, XLS, PPTX, TXT, HTML, JPEG и другие типы файлов, удобные для поиска, просмотра, обмена и хранения. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Решение разработано для крупных компаний и ведомств, которые ежедневно обрабатывают большие потоки входящей типовой документации. Так, ContentReader Server для обработки бухгалтерских документов использует Амурский газохимический комплекс – строящееся предприятие по производству полиэтилена и полипропилена.

Основные сценарии работы ContentReader Server – конвертация бумажных экземпляров в единый формат PDF, создание текстового слоя в документах для дальнейшего хранения в корпоративных информационных системах и поиска данных.

Решение позволяет улучшать текст низкого качества, сохранять закладки из оригиналов документов, а также распознавать штрих-коды 1D и 2D для разделения документов и добавления метаданных.

ContentReader Server легко встраивается во внешнюю ИТ-архитектуру и может быть интегрирован с цифровыми архивами, ECM-системами и библиотеками SharePoint.

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«Это современный интеллектуальный продукт, который позволяет оптимизировать процессы документооборота и обработки данных для компаний разного профиля. Например, наше решение может ускорить наполнение электронных архивов, упростить процесс ежедневной регистрации входящих документов в канцелярии или повысить эффективность обработки заявлений граждан в различных ведомствах. Включение ContentReader Server в реестр отечественного ПО делает его доступным для государственных организаций», — отметила генеральный директор Content AI Светлана Дергачева.

В течение 2023 г. Content AI добавила в реестр отечественного ПО несколько новых решений. На сегодняшний день в базу данных российских разработок, рекомендованных к использованию, входят все основные продукты компании: универсальная платформа для интеллектуальной обработки информации ContentCapture, многофункциональный редактор ContentReader PDF, решение для создания корпоративного поискового портала Content AI Intelligent Search, SDK для разработчиков ContentReader Engine, электронные словари для изучения иностранных языков Lingvo by Content AI.

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Content AI (ООО «Контент ИИ») – российская компания, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации. Content AI использует всемирно признанные технологии распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка для крупного бизнеса, государственных организаций и частных клиентов. Content AI входит в реестр аккредитованных организаций Минцифры России. Все продукты Content AI включены в реестр отечественного ПО.