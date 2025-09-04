Разделы

Электронная краеведческая библиотека Иркутской области внедрила серверное OCR-решение от Content AI для оцифровки культурного наследия

Электронная краеведческая библиотека Иркутской области «Хроники Приангарья» внедрила серверное OCR-решение ContentReader Server от российской компании Content AI. Новое программное обеспечение автоматизирует распознавание текста в оцифрованных документах, ускоряя их обработку и публикацию в рамках крупнейшего регионального цифрового архива. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

Решение стало частью программы импортозамещения и заменило ранее используемое иностранное ПО, обеспечив стабильную и непрерывную работу архива. Благодаря высокой скорости и точности распознавания, время подготовки материалов к публикации сократилось в разы, а пропускная способность документопотока как от внутренних подразделений, так и от внешних партнеров – городских и сельских библиотек Иркутской области, архивов, редакций местных газет и журналов – существенно возросла.

Проект «Хроники Приангарья», реализуемый при поддержке Иркутской областной библиотеки им. И. И. Молчанова-Сибирского, с 2007 г. оцифровал более 8 млн документов: старинные газеты, рукописные летописи, фотонегативы, отчеты предприятий. Сегодня в открытом доступе представлены сотни тысяч материалов, охватывающих период с середины XIX века по настоящее время.

Ранее обработка сканированных архивов требовала значительных ручных усилий. Теперь автоматизация рутинных операций высвободила кадровые ресурсы, позволив сотрудникам сосредоточиться на оцифровке редких и ценных документов, а также на расширении тематического охвата фонда.

Импортонезависимость

«Решение ContentReader Server от Content AI на порядок ускорило обработку и публикацию отсканированных материалов. Это позволило освободить кадровые ресурсы для интенсификации оцифровки и расширить пропускную способность каналов входящего документопотока от наших партнеров», — отметил заместитель директора по информатизации ГБУК ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского Максим Куделя.

«Для нас как компании важно, чтобы технологии служили не только бизнесу, но и обществу. Социальная ответственность — неотъемлемая часть нашей корпоративной культуры. Мы верим, что доступ к историческим знаниям должен быть открыт для всех, и именно бизнес может и должен вносить вклад в сохранение культурного наследия», — сказал советник генерального директора Content AI Олег Сажин.

