X5 Group внедрила российские ИИ-технологии для анализа неструктурированных данных

Продуктовая розничная компания Х5 Group завершила внедрение отечественного софта для интеллектуального поиска данных. Продукт используется для решения задач департамента экономической безопасности Х5 Group, который проводит анализ неструктурированных данных в ходе финансовых расследований. Об этом CNews сообщили представители Content AI.

С 2022 г., из-за отсутствия возможности использовать аналогичный софт западного вендора, сотрудники подразделения были вынуждены вернуться к ручному анализу информации, что оказывало негативное влияние на скорость и качество работы, а также способствовало существенному росту трудозатрат.

После исследования различных вариантов решения задачи, Х5 Group остановилась на продукте Content AI Intelligent Search отечественного разработчика ПО для интеллектуальной обработки информации Content AI.

Content AI Intelligent Search позволяет настроить интеллектуальный поиск по всем цифровым источникам данных в организации. С помощью встроенного OCR-модуля система поддерживает поиск по файлам не только в текстовых, но и в графических форматах – pdf, tiff, jpg и др. Технологии NLP обеспечивают поиск по смыслу с учетом контекста запрашиваемых понятий, а не только по точному совпадению.

Исходя из специфики задач Х5 Group, дополнительно была произведена доработка продукта в части поиска по почтовым архивам с обработкой электронных писем в форматах pst, eml и msg. В результате система проводит полную индексацию всех элементов pst-архивов, что составляет до 100 тыс. писем ежедневно. Также была расширена функциональность фильтрации информации и улучшен UI для более привычного конечному пользователю вида.

Ввиду распределенной структуры подразделения, важным фактором стала возможность Content AI Intelligent Search разграничивать доступ пользователей к найденным документам и данным, обеспечивая конфиденциальность расследуемых кейсов.

В X5 Group рассказали, что внедрение решения Content AI Intelligent Search дало возможность оптимизировать процесс поиска и анализа неструктурированных данных, повысив удобство пользователей, скорость нахождения требуемой информации и точность результатов. В среднем, по оценке самих пользователей, скорость обработки одного evidence-файла выросла более чем в 10 раз.

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«За счет использования данного продукта департамент экономической безопасности смог сократить сроки проведения проверок, увеличить охват проводимых мероприятий, а также повысить эффективность работы. Благодаря используемой схеме лицензирования мы смогли без роста затрат масштабировать продукт — если раньше у нас была поддержка 10 одновременных сессий, то сейчас их число ничем не ограничивается. В результате мы получили инструмент, с помощью которого успешно выполняем свою функцию. Ведь большая скорость и лучшее качество анализа данных позволяют нам эффективнее выявлять и предотвращать злоупотребления, финансовый и репутационный ущерб, а также способствовать улучшению бизнес-процессов компании», – отметил Глеб Катаев, начальник отдела цифровых решений департамента экономической безопасности X5 Group.

«Content AI Intelligent Search обладает широким функциональным диапазоном, что позволяет использовать его в самых разных сценариях, где требуется интеллектуальный поиск по разрозненному кругу источников, – сказала Светлана Дергачева, генеральный директор Content AI. – Сегодня наше решение эффективно работает в промышленных предприятиях, HR–холдингах, сервисных компаниях различного профиля. Мы благодарны X5 Group за возможность добавить в портфель Content AI Intelligent Search новый сценарий поиска в целях обеспечения экономической безопасности компании. Надеемся, что наш продукт будет способствовать успешному решению задач профильного подразделения заказчика и развитию бизнеса группы».

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Content AI Intelligent Search — решение для создания корпоративного поискового портала для быстрого поиска нужных данных и документов в любых источниках организации. Продукт позволяет анализировать статистику обращений сотрудников, формировать аналитические отчеты и искать информацию не только по точному совпадению, но и по смыслу запроса. Решение можно использовать практически во всех сферах бизнеса: в промышленности, финансовом секторе, энергетике, нефтегазовой отрасли, а также в государственных структурах.

Content AI (ООО «Контент ИИ») – российская компания, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации. Content AI использует всемирно признанные технологии распознавания текста, классификации документов и обработки естественного языка для крупного бизнеса, государственных организаций и частных клиентов. Content AI входит в реестр аккредитованных организаций Минцифры России. Решения компании входят в реестр отечественного ПО.