«Ушедшая из России» Abbyy назначила нового гендиректора — специалиста по грузоперевозкам

Объявившая об уходе из России в начале 2022 г., но оставившая подразделение в нашей стране Abbyy сменила гендиректора отечественной организации. Вместо действующего главы совета директоров глобальной Abbyy, ее возглавил человек, ранее владевший и управлявший компаниями, связанными с логистикой и грузоперевозками.

Смена руководства Abbyy

Как выяснил CNews, ушедшая из нашей страны в апреле 2022 г. международная софтверная компания с российскими корнями Abbyy сменила руководство своего представительства в Москве. По данным ЕГРЮЛ, 28 апреля 2023 г. гендиректором ООО «Аби продакшн» стал Андрей Куранов.

До него на этом посту с июня 2017 г. работал Вадим Терещенко — ветеран компании, пришедший в нее в 1992 г. в качестве заместителя директора отдела исследований и разработок. Затем он был назначен руководителем проекта знаменитого продукта FineReader и вице-президентом отдела разработки ПО для оптического распознавания символов (OCR). На сайте глобальной Abbyy он сейчас указан в качестве главы совета директоров организации.

ООО «Аби продакшн» можно считать главным юрлицом Abbyy в России. Оно было зарегистрировано 8 декабря 2006 г. На сегодняшний день оно на 99,9%​ принадлежит «Аби инк» (США), на 0,1% — «Аби девелопмент инк», и совсем мизерная доля (менее 0,1%) записана на российское ООО «Аби».

Последнее само теперь является стопроцентной дочкой ООО «Аби продакшн», хотя до декабря 2020 г. его владельцами были различные кипрские структуры Abbyy. С 29 декабря 2022 г. организация находится в стадии ликвидации.

Что же касается «Аби продакшн», то именно эта компания ранее являлась правообладателем всех главных продуктов Abbyy, включая вышеупомянутую программу для распознавания текста FineReader, ПО для потокового ввода данных FlexiCapture, сканер визиток Business Card Reader, решение для создания снимков областей экрана Screenshot Reader, ПО для создания мобильных приложений Mobile OCR Engine и др.

Однако на рубеже 2021-2022 гг., причем еще до начала спецоперации на Украине, эти продукты стали исчезать из реестра российского ПО при Минцифры. Представители Abbyy тогда сообщили CNews, что удаления произошли по заявкам самих же разработчиков. «Мы постоянно следим за актуальностью продуктов компании, входящих в реестр отечественного ПО, и регулярно сами уведомляем оператора реестра об изменениях, что и произошло в данном случае, — отмечают собеседники редакции. — Мы исключили продукты, которые более не соответствуют требованиям реестра. Компания по собственной инициативе подала заявку об исключении продуктов, что предусмотрено правилами реестра.

Источник, хорошо знакомый с деятельностью Abbyy, тогда же рассказал изданию TAdviser, что Abbyy передала права на продукты своим американским юрлицам. Это касалось тех продуктов, которые она продвигала на глобальном рынке. Перевод прав на продукты в американскую юрисдикцию, по данным источника, должен был повысить их капитализацию — Россия уже тогда считалась на Западе токсичной.

Что известно об Андрее Куранове

По данным ЕГРЮЛ, Андрей Куранов является действующим стопроцентным учредителем ООО «М плюс логистик». Основной заявленный вид деятельности — «вспомогательная прочая, связанная с перевозками». Работающего сайта компании поисковики не находят.

Также Куранов с 10 декабря 2021 г. по 27 января 2023 г. числился гендиректором ООО «Экоситисервис» (ЭСС) — «деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам». В этой же организации он с 26 октября 2021 г. по 1 сентября 2022 г. также был единственным учредителем.

Помимо этого, с 22 февраля по 21 сентября 2018 г. Куранов успел несколько месяцев побыть гендиректором ООО «Т-ментор» — «торговля оптовая прочими машинами и оборудованием». Параллельно с этим, с 13 марта по 25 октября 2018​ г. он числился гендиректором ООО «2х2 медиа» — «прочие виды полиграфической деятельности».

Бизнес-показатели «Аби продакшн»

По итогам 2022 г. выручка ООО «Аби продакшн» сократилась на 47% по сравнению с предыдущим годом и оказалась на уровне 2,4 млрд руб. Чистый убыток составил 255,7 млн руб.

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Из пояснений к отчету о финансовых результатах, опубликованных в базе ФНС, следует, что среднегодовая численность сотрудников, работавших в компании, в 2022 г. составила 396 человек, то есть. уменьшилась в 1,8 раза по отношению к 2021 г.

Как ранее отмечал Tadviser на основании этого отчета, в 2022 г. изменилась структура выручки «Аби продакшн». Почти всю выручку она получила за услуги по разработке ПО и почти ничего не заработала на лицензионных платежах (роялти). Это сильно отличается от того, как было раньше. Так, в 2021 г. от роялти «Аби продакшн» получила 3,1 млрд руб. — в два с лишним раза больше денег, чем от услуг по разработке ПО за тот же период.

Кроме того, в отличие от 2021 г., в 2022 г. компания вовсе не оказывала консультационных услуг. При этом подавляющую часть работ «Аби продакшн» в 2022 г. выполняла для связанных с ней юрлиц. К таковым относились Abbyy Development Inc. (США), Abbyy Plc. (Кипр), ООО «Аби» (Россия) и ряд других.

Abbyy и ее уход из России

Напомним, Abbyy известна как разработчик технологий оптического распознавания документов, ввода форм, прикладного лингвистического ПО. Компания начинала свою деятельность как российская ИТ-фирма. Ее основал предприниматель Давид Ян. В группу до недавнего времени входили девять международных подразделений: «Abbyy Россия», «Abbyy Украина», офисы в США, Германии, Великобритании, Японии, на Тайване и Кипре, российское агентство по переводу Abbyy Language Services (Perevedem.ru) и издательство Abbyy Press.

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В апреле 2022 г. Abbyy ушла из страны на фоне начавшей на Украине спецоперации. Теперь она позиционирует себя в качестве международного разработчика со штаб-квартирой в США. Свой российский бизнес Abbyy передала компании Content AI (ООО «Контент ИИ»; зарегистрировано в Москве 1 апреля 2022 г.). На сайте преемницы ранее было указано, что она продолжает лицензировать продукты Abbyy и вести работу со всеми клиентами в России. Сейчас данный факт в явном виде не упоминается.

С 14 июля 2022 г. Content AI стала на 100% принадлежать турецкой компании «Контент АИ солюшнс билишим ве текноложи хизметлери аноним ширкети».

В ноябре 2022 г. представители Content AI сообщили CNews, что юридически эта компания с группой Abbyy никак не связана. При подготовке данного материала представители компании эту информацию снова подтвердили.