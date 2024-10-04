VK готова принять на работу специалистов по ИИ из Abbyy

VK готова предложить работу в холдинге сотрудникам, уволенным из Abbyy. Речь идет как про отдельных сотрудников, так и про сформированные команды. В российском холдинге уверены, что это усилит экспертизу VK в ML-разработках, что в свою очередь будет способствовать улучшению пользовательского опыта в продуктах и сервисах.

В холдинге открыты десятки вакансий, связанных с машинным обучением, в разных бизнес-юнитах – «VK Видео», «VK Музыка» и «ВКонтакте». В VK готовы предложить комбинированный режим работы, когда часть времени сотрудники проводят в офисе, часть – работают удаленно.