Денисов Артем


УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 VK отдала контроль в своей ИТ-«дочке» сотруднику, «как это делали западные компании при бегстве из России» 1
31.07.2014 Дело принципа: как вводится MNP в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Денисов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Yota - Скартел - WiMAX Holding 1513 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 280 1
Восход ФГБУ НИИ 668 1
ИТ Пром 2 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3038 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9053 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13733 1
Генезис 20 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 271 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 113 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3478 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4716 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12530 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21568 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2553 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 268 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 316 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12061 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8376 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28606 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8782 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4192 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11086 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7120 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 17 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
Солодовников Денис 108 1
Солодовников Дмитрий 56 1
Айбашева Анна 98 1
Ярушина Алена 5 1
Грязев Андрей 1 1
Сморгонский Анатолий 42 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 2
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 73 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 260 1
Беларусь - Белоруссия 5946 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7932 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18235 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44995 1
Европа 24511 1
Россия - УФО - Свердловская область 1671 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6529 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10363 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8168 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5947 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1715 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1324 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8304 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
