Денисов Артем
УПОМИНАНИЯ
|15.09.2025
|VK отдала контроль в своей ИТ-«дочке» сотруднику, «как это делали западные компании при бегстве из России» 1
|31.07.2014
|Дело принципа: как вводится MNP в России 1
Денисов Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 17 1
|Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1059 1
|Солодовников Денис 108 1
|Солодовников Дмитрий 56 1
|Айбашева Анна 98 1
|Ярушина Алена 5 1
|Грязев Андрей 1 1
|Сморгонский Анатолий 42 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1043 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8304 1
