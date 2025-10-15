Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ватутина Елена
СОБЫТИЯ
|15.10.2025
|Разработчика «умных» ингаляторов для туберкулезников и раковых больных выселили из «Сколково» и предъявили иски на 380 миллионов 1
Ватутина Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 49 1
|Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 74 1
|Горбачев Максим 3 1
|Варшавский Владислав 3 1
|Абдиев Олег 1 1
|Головченко Алексей 6 1
|Денисов Артем 5 1
|Богородская Мария 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11395 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2128 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 85 1
