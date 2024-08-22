VK отдал контрольную долю своей компании-разработчика ПО единственному сотруднику

Сотрудник VK Александр Кирьянов стал владельцем контрольной доли в 51,1% в ООО «ИТ Пром», до этого принадлежащей холдингу через еще одну его компанию.



Техническая сделка

Руководитель направления в холдинге VK Александр Кирьянов получил 14 августа 2024 г. 51,1% в разработчике программного обеспечения ООО «ИТ Пром». Такие данные в ЕГРЮЛ обнаружил RB.RU.

До 14 августа 99,9% «ИТ Пром» принадлежали ООО «Цифровая трансформация плюс». Теперь у него 48,9%. Компанией «Цифровая трансформация плюс» на 99% владеет ООО «ВК».

В в пресс-службе VK подтвердили передачу контрольного пакета ООО «ИТ Пром» Кирьянову и сказали: «Это техническая сделка, в рамках которой ключевой сотрудник становится одним из учредителей компании-разработчика ПО. Такая практика является стандартной для рынка».

VK Руководитель направления в VK получил контрольную долю одной из компаний холдинга

В базе «СПАРК-Интерфакс» одним из учредителей «ИТ Пром» числится Кирьянов Александр Викторович.



Что известно о Кирьянове

Александр Кирьянов, как выяснило издание, работает не только в VK. По данным «Контур Фокус», он возглавляет ООО «Цефей», а также ООО «Первую шовную компанию» производящую лекарства и медицинские материалы и принадлежащую ООО «Запсибгазпром-Инвестиции» (занимается венчурным инвестированием).

Конечным бенефициаром «Запсибгазпром-Инвестиции» является ПАО «Запсибгазпром», совет директоров которого возглавляет профессор МГУ Михаил Слипенчук, известный как депутат Госдумы России VI созыва.

В настоящее время «Запсибгазпром» принимает участие в строительстве логистического терминала между Россией и Китаем — «Нижнеленинское-Тунцзян» и других крупных проектах.

Совладелец «ИТ Пром»

Совладелец ООО «ИТ Пром» ООО «Цифровая трансформация плюс» с 14 августа на 99% принадлежит ООО «ВК». До этого 90,1% владела его основательница Елена Багудина, гендиректор компании VK. Теперь у нее 1%.

С декабря 2021 г. ООО «Цифровая трансформация плюс» получило также в собственность ООО «ВК Цифровые технологии», одним из основателей которого числится Багудина.

В 2023 г. эта структура получила госконтракт почти на один млрд руб. на перевод чиновников с различных иностранных на отечественный комбо-сервис Автоматизированное рабочее место государственного служащего (АРМ ГС) собственной разработки. В мае 2024 г. CNews писал, что сервис для общения сотрудников госорганизаций стал называться «Среда» вместо прежнего АРМ ГС.

В июле 2024 года VK перевел на «Цифровую трансформацию плюс» еще одно ООО — «Цифровое образование», разработчика платформы «Сферум». 100% долей в этом совместном предприятии с «Ростелекомом» холдинг консолидировал примерно за год до этого — в марте 2023 г. «Сферум» — российский сервис дистанционного обучения, призванный составить конкуренцию американскому Zoom, разрабатывался в 2020 г. по заказу Минпросвещения.