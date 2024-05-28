Платформа для чиновников АРМ ГС получила не бюрократичное название

АРМ ГС, разработанное на базе VK Teams для российских чиновников в целях импортозамещения западных решений, будет теперь называться «Среда». Ее функциональность тоже изменилась.



Заявка на товарный знак

Автоматизированное рабочее место государственного служащего (АРМ ГС) будет называться «Среда». Заявку Минцифры на товарный знак в Федеральную службу по интеллектуальной собственности обнаружили «Ведомости».

Логотип «Среды» представляет собой синий квадрат с белой буквой «С» и следующей за ней черной надписью «Среда» на белом фоне. Товарный знак «Среда» Минцифры будет использовать для программного обеспечения и информационных систем, говорится в описании заявки.

«Теперь сервис для общения сотрудников госорганизаций называется «Среда» вместо прежнего АРМ ГС», – подтвердил представитель Минцифры.

«Среда» для чиновников

АРМ ГС, которое теперь называется «Среда», — это решение, разработанное VK на базе собственного корпоративного мессенджера VK Teams. Мессенджер объединяет переписки, видеозвонки, почту, календарь, облачное хранилище и «внутренний портал». Сервис функционирует на мобильных платформах iOS и Android, в веб-браузерах и на нативных клиентах для Windows, MacOS, Linux и др.

freepic.diller на Freepik У госслужащих появится обновленное АРМ

Предполагается, что АРМ ГС заменит чиновникам такие иностранные сервисы как Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype.

К осени 2024 г. к АРМ должны быть подключены региональные ведомства — органы власти, подведомственные им госучреждения и государственные внебюджетные фонды. На масштабирование АРМ ГС Минцифры выделило 907,4 млн руб. Тендер был опубликован 23 июня 2023 г. в формате открытого конкурса.

По состоянию на апрель 2023 г. в системе АРМ ГС работали более 200 тыс. пользователей. Всего же в России работников государственных и муниципальных органов примерно 2,4 млн человек, как сказала первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко в интервью «РИА Новости» в сентябре 2019 г.



В апреле 2023 г. стало известно о начале перехода регионов на АРМ ГС. О предстоящей миграции сообщило Минцифры Амурской области.

Кастомные доработки

Представитель Минцифры сообщил изданию, что со сменой названия функционал пакета программ АРМ был расширен. Пользователи смогут теперь не только звонить, но и организовывать вебинары на более чем 300 участников. Файловое хранилище и почта стали доступны не только на десктопном компьютере, но и на мобильном устройстве.

В «Среде» упор сделан на защищенность и специфичные требования, которые не нужны обычным пользователям или корпоративному сегменту, отметил руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2тех» Алексей Зотов. Сейчас в целом популярна история с кастомными доработками, когда производитель может доработать исходный продукт под требования конкретного заказчика, добавил он.

В дальнейшем могут быть реализованы дополнительные требования по информационной безопасности, например, повышенный уровень шифрования, интеграция с антивирусами и DLP-системами. Или клиент сможет выступать в функции супераппа, т. е. поддерживать весь необходимый функционал (почта, календарь, мессенджер, файлообмен, звонки и т. д.) из одного окна, интегрироваться с различными ведомственными сервисами, предлагать средства автоматизации и чат-боты, перечислил Зотов. Причем эти дополнительные интеграции могут отличаться для разных пользователей и организаций, сказал эксперт.