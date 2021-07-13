Стартап ФИОП «Роснано» приступил к продажам новой модели роботов для сортировки посылок

Ronavi Robotics, входящая в ГК «Техноспарк» инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) группы «Роснано», открыла продажи роботов для автоматической сортировки почтовых отправлений.

Ronavi S50 – новая компактная модель логистических роботов, которая предназначена для распределения и отправки к местам назначения писем и посылок весом до 50 кг.

Разработчики выделяют следующие преимущества модели: гибкое реагирование на изменение объема распределения грузов; оперативное изменение количества зон назначения и перераспределение адресов; оптимизация функционала сотрудников, исключение ошибок по причине человеческого фактора. По расчетам, около 80 Ronavi S50 и два сотрудника за час могут отсортировать 7 тыс. посылок по 30 направлениям; система управления роботами RMS выстраивает оптимальные маршруты и обеспечивает безошибочное движение.

Ronavi Robotics – первая российская компания, которая разрабатывает, производит и продает автономных роботов для логистических нужд. Теперь линейка роботов Ronavi включает три модели с грузоподъемностью 1,5 тыс., 500 и 50 кг.

В июне 2021 г. роботы модели H1500, предназначенные для перевозки грузов весом до 1,5 тыс. кг, успешно прошли тестовые испытания у компании ПЭК. Также пилотные проекты с роботами Ronavi ведут компании «Росатома», «Газпром нефти», Faberlic и другие. В начале июля предложение Ronavi Robotics по автоматизации работы в распределительных центрах вошло в число победителей второго акселератора MGNTech российской продуктовой сети «Магнит» и фонда «Сколково». В ближайшее время начнется пилотное тестирование на складах ритейлера.