Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины (СПбГУВМ), основанный 17 июля 1808 года, является старейшим учебным заведением ветеринарного профиля в России и alma mater высшего ветеринарного образования в стране. В университете действуют 4 факультета (ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарной экспертизы, биоэкологии, водных биоресурсов и аквакультуры) и 23 кафедры, где обучаются около 3000 студентов и аспирантов. Более 80% профессорско-преподавательского состава имеет ученые степени и звания. При университете работает "Многофункциональный Ветеринарный Центр СПбГУВМ". Научную базу университета составляют четыре ключевых центра: лаборатория по трансплантации эмбрионов животных, центр экспертизы пищевых продуктов и кормов, центр научного консультирования и трансфера технологий, а также консультационно-диагностический центр по птицеводству. Университет издает два научных журнала: "Международный вестник ветеринарии" и "Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии".