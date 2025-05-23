Получите все материалы CNews по ключевому слову
СПбГУВМ Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины
Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины (СПбГУВМ), основанный 17 июля 1808 года, является старейшим учебным заведением ветеринарного профиля в России и alma mater высшего ветеринарного образования в стране. В университете действуют 4 факультета (ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарной экспертизы, биоэкологии, водных биоресурсов и аквакультуры) и 23 кафедры, где обучаются около 3000 студентов и аспирантов. Более 80% профессорско-преподавательского состава имеет ученые степени и звания. При университете работает "Многофункциональный Ветеринарный Центр СПбГУВМ". Научную базу университета составляют четыре ключевых центра: лаборатория по трансплантации эмбрионов животных, центр экспертизы пищевых продуктов и кормов, центр научного консультирования и трансфера технологий, а также консультационно-диагностический центр по птицеводству. Университет издает два научных журнала: "Международный вестник ветеринарии" и "Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии".
УПОМИНАНИЯ
|23.05.2025
|Суперкомпьютер ТГУ поможет студенческому стартапу выявлять болезни и стресс у скота на ферме в Татарстане 1
|25.06.2024
|Впервые в России разработан универсальный робот для кормления коров 1
СПбГУВМ и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1741 1
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2321 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361112, в очереди разбора - 755549.
Создано именных указателей - 175106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.