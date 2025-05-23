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СПбГУВМ Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины


Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины (СПбГУВМ), основанный 17 июля 1808 года, является старейшим учебным заведением ветеринарного профиля в России и alma mater высшего ветеринарного образования в стране. В университете действуют 4 факультета (ветеринарной медицины, ветеринарно-санитарной экспертизы, биоэкологии, водных биоресурсов и аквакультуры) и 23 кафедры, где обучаются около 3000 студентов и аспирантов. Более 80% профессорско-преподавательского состава имеет ученые степени и звания. При университете работает "Многофункциональный Ветеринарный Центр СПбГУВМ". Научную базу университета составляют четыре ключевых центра: лаборатория по трансплантации эмбрионов животных, центр экспертизы пищевых продуктов и кормов, центр научного консультирования и трансфера технологий, а также консультационно-диагностический центр по птицеводству. Университет издает два научных журнала: "Международный вестник ветеринарии" и "Нормативно-правовое регулирование в ветеринарии".

УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 Суперкомпьютер ТГУ поможет студенческому стартапу выявлять болезни и стресс у скота на ферме в Татарстане 1
25.06.2024 Впервые в России разработан универсальный робот для кормления коров 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

СПбГУВМ и организации, системы, технологии, персоны:

МТЗ Трансмаш 23 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 43 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 66 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1418 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3118 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 348 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9836 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5491 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4153 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14850 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2879 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52699 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3040 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1661 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1741 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2321 1
Медведев Александр 14 1
Мурзина Милена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148748 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17827 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2182 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 91 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30093 1
Зоология - наука о животных 2690 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4129 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1922 1
Литий - Lithium - химический элемент 566 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 430 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14082 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4126 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5235 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 995 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 472 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361112, в очереди разбора - 755549.
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