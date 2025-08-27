Получите все материалы CNews по ключевому слову
ТГУ Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта (ИИ и Big Data)
УПОМИНАНИЯ
ТГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 924 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1178 1
|Гойко Вячеслав 18 5
|Огородова Людмила 4 2
|Рыбинцев Андрей 32 1
|Оселедец Иван 36 1
|Кадурин Артур 3 1
|Дусаев Марат 2 1
|Князев Алексей 13 1
|Коваль Игорь 26 1
|Галажинский Эдуард 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385506, в очереди разбора - 729987.
Создано именных указателей - 183516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.