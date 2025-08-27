Разделы

ТГУ Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта (ИИ и Big Data)


УПОМИНАНИЯ


27.08.2025 В России представили первый ИИ-модуль для обучения химиков 1
09.07.2025 ТГУ и «Институт AIRI» открыли лабораторию искусственного интеллекта в химии и молекулярной инженерии 2
30.06.2025 Молодые ученые из более чем 10 регионов страны пройдут интенсивы по ИИ 2
23.06.2025 Wildberries и Russ и ТГУ запускают совместную магистратуру «Дата-аналитика для бизнеса» 3
23.05.2025 Суперкомпьютер ТГУ поможет студенческому стартапу выявлять болезни и стресс у скота на ферме в Татарстане 1

Публикаций - 5, упоминаний - 9

ТГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Blender 43 1
Технологии Будущего 153 1
ТГУ - ИХТЦ - Инжиниринговый химико-технологический центр 3 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 924 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1178 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 246 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 12 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16628 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7199 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55416 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9152 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70913 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3436 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3766 2
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1683 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12084 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4750 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 601 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 712 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5641 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1411 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5107 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5146 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31368 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 154 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2353 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1767 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1995 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7849 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4036 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12738 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 930 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 622 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 72 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 542 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 183 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 75 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1072 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 160 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1061 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 178 1
Правительство Москвы - Наш город 107 1
Гойко Вячеслав 18 5
Огородова Людмила 4 2
Рыбинцев Андрей 32 1
Оселедец Иван 36 1
Кадурин Артур 3 1
Дусаев Марат 2 1
Князев Алексей 13 1
Коваль Игорь 26 1
Галажинский Эдуард 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 153420 5
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 949 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 977 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3126 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18278 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1826 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45063 1
Казахстан - Республика 5735 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1315 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1280 1
Армения - Республика 2355 1
Россия - УФО - Свердловская область 1677 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3192 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1271 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1337 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2881 1
Россия - ПФО - Самарская область 1420 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2623 1
Узбекистан - Республика 1834 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1164 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 862 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 350 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31177 5
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2142 3
Образование в России 2490 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4674 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3632 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5800 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6195 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9407 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5384 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2678 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1660 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2678 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3244 1
Физика - Physics - область естествознания 2785 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1276 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 949 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1313 1
Зоология - наука о животных 2749 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 588 1
Химическая промышленность - Chemical industry 286 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1240 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10468 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 511 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 431 1
Науки о жизни - Life Sciences - Бионауки - крупный раздел и структурная единица естествознания 49 1
ТГУ - Томский государственный университет 203 5
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 88 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 501 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1608 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1055 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1216 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 556 1
РАН - Российская академия наук 1977 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 590 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 311 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 89 1
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 24 1
СПбГУВМ - Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины 2 1
