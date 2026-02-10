Разделы

OCSiAl ОКСиАл

OCSiAl - ОКСиАл

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.02.2026 У люксембургской компании отобрали в пользу российского государства три патента на нанотрубки, используемые в электронике 7
19.07.2021 В ФИОП «Роснано» назначен генеральный директор 1
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 2
10.09.2020 Нанотрубки OCSiAl усовершенствуют звуковое оборудование 1

Публикаций - 4, упоминаний - 11

OCSiAl и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10412 1
МегаФон 10083 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3319 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1599 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1845 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 455 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 166 1
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 329 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 30 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 14 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 45 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1041 1
Почта России ПАО 2267 1
Boeing 1020 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 123 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 357 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4823 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 769 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13029 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 917 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 606 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 1
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 55 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4545 2
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2222 1
DeepTech - Глубинные технологии - решения и технологии с высокой степенью научной, инженерной инновации с использованием «сквозных технологий» 31 1
Трансфер технологий 157 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 377 1
Электроника - Оптоэлектроника - Optoelectronics 73 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18707 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73767 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14999 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3272 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10243 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 1
Силовое оборудование - Турбина - конденсационные и теплофикационные турбины - лопаточная машина - паровые турбины для энергоблоков - судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой 78 1
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 266 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 236 1
Куликов Сергей 34 2
Кулешов Игорь 1 1
Путин Владимир 3382 1
Мишустин Михаил 751 1
Чубайс Анатолий 219 1
Никифоров Николай 1137 1
Чемезов Сергей 146 1
Титов Руслан 3 1
Ельцин Борис. 96 1
Россия - РФ - Российская федерация 158300 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18355 1
Европа 24680 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4322 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 758 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 65 1
Аудит - аудиторский услуги 3114 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 1
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 411 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 1
Приватизация - форма преобразования собственности 536 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 556 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 543 1
Национальный проект 375 1
Металлообработка - металлообрабатывающее оборудование 54 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6379 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7806 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8910 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1210 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 60 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1164 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2206 1
Crunchbase 74 1
Минобороны РФ - МсСВУ - Московское Суворовское военное училище 4 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 681 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418381, в очереди разбора - 726296.
Создано именных указателей - 190377.
