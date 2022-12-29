Максим Колесников, замглавы Минэка — в интервью CNews: В «Цифровую экономику» планируется добавить порядка 15 новых мероприятий

В уходящем 2022 г. государство продолжало поддерживать ИТ-отрасль. Большое внимание уделялось стимулированию развития малых технологических компаний. Заработал механизм экспериментальных правовых режимов. Пристальное внимание уделялось развитию технологий искусственного интеллекта. О предварительных итогах года и задачах на будущее в интервью CNews рассказал Максим Колесников, замглавы Министерства экономического развития РФ.

«Сегодня технологической повестке уделяется особое внимание»

CNews: Вы были назначены на пост замминистра полгода назад. Какие задачи были поставлены перед вами? Чем запомнились эти шесть месяцев в кресле замглавы Минэкономики?

Максим Колесников: Да, действительно, полгода прошло. Время летит стремительно быстро. На посту заместителя министра я курирую ряд направлений — это отраслевой департамент, департамент цифровой экономики и департамент стратегического развития и инноваций.

В сегодняшних реалиях особое внимание со стороны правительства уделяется технологической повестке. По этому направлению мы реализовали ряд крупных задач. По поручению президента летом этого года перезапустили соглашения по развитию высокотехнологичных направлений. Мы утвердили типовую форму дорожной карты по реализации соглашений и представили в правительство отдельную дорожную карту по развитию искусственного интеллекта. Она включает широкий спектр мероприятий и показателей, перечень конкретных готовых продуктов к 2030 году, а также ответственных лиц.

Отдельный трек — систематизация мер поддержки малых технологических компаний. В этом году мы приступили к реализации федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. В рамках него реализуются две меры, которые реально работают и пользуются спросом со стороны зрелых стартапов, чей объем выручки превышает 100 млн рублей в год. Это «доращивание» и льготное кредитование.

По программе «Доращивание», в рамках которой уже поддержано 20 высокотехнологичных компаний на сумму 2,7 млрд рублей, производителям высокотехнологичных решений выдаются гранты размером до 250 млн рублей. Полученные средства предусмотрены для создания продукции под конкретные требования крупных корпораций-заказчиков.

Льготное кредитование предоставляет возможность субъектам малого и среднего предпринимательства получить до 500 млн рублей по ставке не более 3% сроком до 3-х лет на инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств. По этой программе уже поддержано 55 компаний на сумму 7,61 млрд рублей.

Максим Колесников, Минэкономразвития: В сегодняшних реалиях особое внимание со стороны правительства уделяется технологической повестке

Не упущены из виду и проекты на более ранних стадиях развития, которые в дальнейшем и будут формировать поток проектов, перетекающих из грантовой формы поддержки в инвестиционную. Речь идет о стартапах. Им помогают такие ключевые институты развития как Фонд содействия инновациям, Фонд «Сколково», Фонд инфраструктурных и образовательных программ и «Платформа НТИ».

Еще один федеральный проект, который реализует министерство, – это «Искусственный интеллект». Его курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Завершаем второй год его реализации. Показатели федерального проекта выполняем в штатном режиме. В этом году у нас стояла задача перейти от развития только экосистемных мер к обеспечению повсеместного внедрения технологий искусственного интеллекта. Совместно с отраслевыми ведомствами сформировали перечень предложений, в следующим году приступим к реализации.

В рамках поставленных задач мы также совершенствовали деятельность инновационных научно-технологических центров.

CNews: Какие регуляторные ограничения для ускоренного проникновения цифровых решений в экономику удалось снять в 2022 году?

Максим Колесников: Один из инструментов поддержки таких решений, безусловно, это механизм экспериментальных правовых режимов (ЭПР). Сегодня закон о регуляторных песочницах позволяет снять правовые барьеры при использовании цифровых инноваций в работе компаний. Инициатору проекта необходимо привести описание внедряемой технологии, а также тех проблем, с которыми сталкивается бизнес с точки зрения регуляторики.

Интересным примером снятия регуляторных барьеров стал первый в России ЭПР, установленный 9 марта 2022 г. Компания «Яндекс.Испытания» задействовала в нем два вида принадлежащих ей высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС): с находящимся на переднем пассажирском сидении инженером-испытателем для контроля за движением и без человека в салоне при удаленной маршрутизации.

Впервые в России на дорогах общего пользования появилась законная возможность движения и коммерческой эксплуатации таких транспортных средств. Эта возможность достигнута за счет специального правового регулирования: вместо положений законов о безопасности дорожного движения, о техническом осмотре транспортных средств программой ЭПР установлены для ВАТС специальные процедуры, аналогичные существующим для обычных транспортных средств, но по своей правовой форме неприменимых для ВАТС. Обращаю внимание, что это не потребовало отмены норм общего регулирования, которые сохраняют свою силу для других участников дорожного движения.

«Эффект от использования искусственного интеллекта в разы превышает стоимость его внедрения»

CNews: На конференции по искусственному интеллекту, прошедшей в ноябре, президент Владимир Путин заявил, что с 2023 года планируется вести мониторинг результатов применения искусственного интеллекта по отраслям экономики и социальной сферы. Для этого он предложил создать специальный инструмент – «индекс интеллектуальной зрелости», на основе которого оценивать практические результаты работы каждого региона, министерства, ведомства по внедрению искусственного интеллекта. Вместе с тем в апреле Центр стратегических разработок (ЦСР) выпустил доклад «Перспективы и проблемы использования технологий ИИ в регионах России». Авторы отмечали, что факторами сдерживания проникновения ИИ в регионы является отсутствие или недостаточность финансовых ресурсов; неготовность технологической инфраструктуры и недостаточность средств на ее модернизацию; отсутствие кадров и необходимых компетенций, которые являются новыми и достаточно дорогостоящими. Существенным фактором сдерживания выступает и недостаточность нормативной базы для внедрения ИИ в различные сферы деятельности и социально-экономического развития. Согласны ли вы с этим? Как решаются эти проблемы?

Максим Колесников: Для начала хочу сказать, что мы с коллегами из Национального центра по развитию искусственного интеллекта при правительстве России на ежегодной основе готовим аналитический материал – Индекс готовности приоритетных отраслей экономики к внедрению ИИ. Он основан на результатах опроса российских компаний. В прошлом году в исследовании приняли участие около 10 тыс. российских организаций, отраслями-лидерами по внедрению ИИ стали финансовый сектор, информационно-коммуникационные технологии и телеком.

Порядка 53% организаций их этих отраслей используют ИИ-технологии в своей деятельности. При этом эффект от применения ИИ для российской экономики, согласно опросу, составил более 300 млрд рублей.

Безусловно, нормативная база играет одну из ключевых ролей при внедрении технологий. Особенно, когда мы говорим о таких технологиях, как искусственный интеллект, который работает в непосредственной связке с человеком. По итогам конференции нам, в том числе, поручено представить предложения по перечню нормативных правовых актов, технологических регламентов, технических стандартов, препятствующих внедрению технологий искусственного интеллекта по каждой из отраслей экономики. С коллегами из профильных ведомств и бизнес-сообществом будем прорабатывать барьеры, закрывать пробелы.

Дополнительно хочу остановиться на сдерживающих факторах, которые вы озвучили. Что касается нехватки финансовых средств. Да, безусловно, перед регионами стоят большие вызовы, особенно в текущих условиях, и большая часть финансовых ресурсов вряд ли сконцентрирована на развитии и внедрении технологий искусственного интеллекта. Более того, кто-то может считать, что стоимость такого внедрения запредельная. Но уже сейчас есть ряд «коробочных» решений, готовых к использованию и не требующих больших финансовых вливаний. При этом эффект в разы превышает стоимость такого внедрения.

Что касается кадров, то да, компетентных специалистов не хватает. Но государство здесь комплексно подходит к проблеме, не остается в стороне. Федеральный проект «Искусственный интеллект» призван создать возможности и условия для подготовки высококвалифицированных кадров. У нас разработаны программы бакалавриата, которые будут запущены со следующего года. По направлению магистратуры обучение стартовало в этом году. Более 3 тысяч человек поступило на программы в сентябре. У граждан также есть возможность получить дополнительное профессиональное образование за государственный счет по востребованным на рынке специальностям: аналитик данных, архитектор данных, технический аналитик и другие. Сейчас обучение по указанным программам проходит более 1500 человек.

CNews: Представители отрасли говорят не только о нехватке кадров, но и о низком уровне подготовки специалистов. Многие отмечают, что сейчас на рынок труда выходят выпускники курсов профессиональной переподготовки, однако их знания явно недостаточны. Как, на ваш взгляд, можно решить проблему качества образования?

Максим Колесников: Рынок искусственного интеллекта динамично растет и требует все больше профессиональных специалистов. На сегодняшний день кадровый дефицит в сфере искусственного интеллекта составляет порядка 5 тысяч человек в год. И в нашем федеральном проекте мы уделяем особое внимание мерам по развитию перспективных специалистов. Их подготовка начинается со школьной скамьи.

С этого учебного года для трети российских школьников запущены специализированные программы обучения базовым навыкам в сфере ИИ. Про магистерские программы я уже сказал выше. Что касается опытных специалистов, то они могут пройти переподготовку, если раньше получили образование по другой специальности. В этом году порядка 1 700 человек получило дополнительное профессиональное образование в сфере ИИ по специальностям аналитиков и инженеров данных, архитекторов в области ИИ. До 2024 года мы ожидаем, что не менее 3 тыс. абитуриентов смогут пройти обучение по бакалаврским программам в сфере ИИ и не менее 6 тыс. абитуриентов – по магистерским. До окончания срока реализации федпроекта не менее 97 тыс. школьников пройдут обучение компетенциям, необходимым для формирования проектов в области ИИ.

Благодаря реализуемым программам, мы ожидаем, что к 2024 году российский рынок будет ежегодно получать не менее 5 тыс. новых специалистов в этой области.

CNews: Еще один вывод, сделанный экспертами ЦСР: проникновение ИИ имеет «секторальный» характер, сквозное проникновение во все области различных технологий ИИ на практике отсутствует. Минэкономразвития и Минцифры предполагали к октябрю актуализировать план действий по каждой из ключевых отраслей экономики в части внедрения в них искусственного интеллекта. Завершена ли уже эта работа? Как именно они были скорректированы? Что нового появилось?

Максим Колесников: Я уже говорил, что одной из ключевых задач в этом году стал переход от экосистемных мер по развитию искусственного интеллекта к мерам, направленным на широкомасштабное внедрение технологий. В этой связи с июля по ноябрь мы провели порядка 10 стратегических сессий с представителями 5 отраслей: промышленность, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение, строительство и ЖКХ. На сессиях присутствовали как представители отраслевых ведомств, так и компании – лидеры отрасли, а также потенциальные вендоры и разработчики ИИ-решений. На сессиях прорабатывались предложения по масштабированию внедрения ИИ решений.

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В рамках сессий рассмотрено более 250 кейсов применения ИИ из мировой и российской практики, по итогам сформировано 70 приоритетных кейсов применения ИИ.

Проведенные стратсессии показали, что нужно переориентировать федеральный проект на масштабирование внедрения ИИ в отрасли российской экономики. В том числе с использованием инструментов отраслевых государственных программ и стратегических направлений в области цифровой трансформации отраслей.

Сейчас мы ведем работу по уточнению перечня ИИ-решений, готовых к масштабированию и востребованных у бизнеса, с учетом их экономической эффективности, уточняем барьеры внедрения ИИ и определяем способы решения данных проблем.

Результаты работы в рамках стратегических сессий доложены президенту, и соответствующие задачи будут зафиксированы в поручении президента по итогам AI Journey.

«Сейчас критически важно иметь собственные технологии на зарождающихся рынках»

CNews: В этом году Минэкономики запустило программу поддержки для технологических компаний в рамках стратегической инициативы «Взлет — от стартапа до IPO». Каковы ее результаты по состоянию на конец года?

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Максим Колесников: Инициатива «Взлет – от стартапа до IPO» призвана создать условия для появления новых технологических лидеров. Сейчас критически важно иметь собственные технологии на зарождающихся рынках, таких как ИИ, телеком-оборудование, новые телекоммуникационные технологии (5G, 6G), беспилотные транспортные средств аи т.п., а наша инициатива как раз этому и способствует.

В рамках «Взлета» повышается срок выживаемости стартапов и улучшается качество их продуктов. Также увеличивается количество зрелых технологических компаний и создаются новые возможности для размещения их на бирже. Более того, в развитие отечественной науки привлекается частный капитал с последующей коммерциализацией результатов интеллектуальной деятельности.

С учетом специфики бурно развивающейся отрасли работа над развитием и совершенствованием федерального проекта ведется в соответствующем формате. В 2022 году были запущены две новые меры поддержки – «доращивание» и льготное кредитование, о которых я уже говорил ранее.

Что касается подведения итогов года, о них на данный момент говорить не совсем корректно, год все-таки еще не завершился. Решения об оказании поддержки принимаются на ежедневной основе, что не может не сказываться на ранее запланированных значениях. Уже сейчас в рамках инициативы, накопленным итогом на ноябрь 2022 года, поддержано более 6,5 тыс. стартапов, порядка 800 из которых – по линии бесшовной интеграции мер поддержки. Под бесшовностью мы понимаем единую информационную среду, которая позволит институтам развития обмениваться между собой информацией о компании и оказанных мерах поддержки на всем пути ее развития.

Не менее важно, что за 11 месяцев 2022 года участниками федерального проекта привлечено более 130 млрд рублей внебюджетных инвестиций и создано свыше 70 тыс. рабочих мест. Что касается объема выручки поддержанных компаний, суммарный показатель по данному значению превышает 170 млрд рублей. Предварительно по итогам года показатель по выручке должен достичь порядка четверти триллиона рублей.

Среди поддержанных компаний есть проект, позволяющий реализовать производство деталей с температурой эксплуатации до 250 °С, что будет востребовано в авиационной промышленности. Оказана поддержка и уникальному в своем роде стартапу, производящему портальные краны, которые позволяют вести полноценную эксплуатацию в арктических условиях. Зарубежные аналоги не приспособлены для работ при температуре ниже -40 °С. Поддержка предоставлялась и при создании самой длинной конвейерной зерносушилки, позволяющей, благодаря уникальным технологиям, фермерам увеличить прибыль за счет защиты от погодных условий и минимизации повреждения зерна.

«Мы будем разрабатывать адресные меры поддержки»

CNews: Какие новые механизмы поддержки инновационных компаний вы планируете запустить в следующем году? На какие организации они будут рассчитаны?

Максим Колесников: Мы подготовили и представили в правительство проект федерального закона, которым предлагается дать определение понятию «малая технологическая компания». Также проектом будут устанавливаться критерии по определению «малой технологической компании» для концентрирования на таких компаниях мер государственной поддержки. То есть будем разрабатывать адресные меры поддержки.

Критерии предлагается установить такие, как объем выручки, вид экономической деятельности, научно-технический потенциал и условия его реализации. Предельные значения критериев будут различаться – имеется ввиду усиление требований по условиям реализации научно-технической деятельности по мере роста выручки.

Порядок отнесения организаций к малым технологическим компаниям, который включает в себя описание критериев и их предельные значения, будет устанавливаться правительством. В частности, отнесение организации к малой технологической компании будет осуществляться путем включения сведений о ней в информационную систему «Реестр малых технологических компаний». Это будет основой для распространения на них мер государственной поддержки для достижения целей технологического суверенитета. Новые меры государственной поддержки малых технологических компаний будут определены дополнительно.

Реестр также станет «витриной» для потенциальных частных инвесторов и привлечения таким образом внебюджетного финансирования.

CNews: Эффективность мер поддержки во многом зависит от их доступности. Какие меры по упрощению подачи заявок на государственные гранты планируется предпринять?

Максим Колесников: В настоящее время мы работаем над повышением доступности мер поддержки по двум направлениям. Первое — это подключение институтов развития к государственным информационным ресурсам, а второе — это создание общей информационной среды для институтов развития, так называемого механизма «бесшовности».

В июне приняли поправки в федеральный закон о науке, которые позволяют институтам развития запрашивать часть необходимых сведений о технологической компании из информационных систем государственных органов, тем самым мы сокращаем их документооборот примерно на 30%. Теперь при подаче заявки на получение поддержки технологическому предпринимателю потребуется меньше времени на подготовку и сбор документов. Кроме того, в рамках создания и развития механизма «бесшовности» институты развития обмениваются данными о проектных достижениях технологических компаний, которых они поддержали. Такой инструмент позволяет им проводить упрощенную экспертизу при условии получения технологической компанией поддержки от другого института развития ранее. Все это стало доступно благодаря ведению Единого реестра конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности, где институты развития могут видеть информацию, предоставляемую другими институтами развития. Этот подход создает предпосылки для формирования целостной инновационной экосистемы, в которой технологическая компания получает государственную поддержку на каждом этапе развития инновационного проекта.

CNews: Какие первоочередные задачи в части нормативного регулирования цифровой среды вы ставите перед собой в 2023 году?

Максим Колесников: В 2023 году Минэкономразвития планирует продолжить активную работу с АНО «Цифровая экономика» в части проработки с бизнесом новых направлений, по которым требуется нормативное регулирование. Планируется внесение в федеральный проект «Цифровая экономика» порядка 15 новых мероприятий.

Развитие технологий является главным приоритетом и в следующем году. Совершенствование механизма песочниц остается первостепенной задачей. Направления дальнейших изменения в части регуляторики будут ясны в ходе реализации установленных ЭПР. Также планируется запустить новые проекты ЭПР.

Безусловно важно отметить и одно из наших наиболее важных направлений работы – законопроект об электронных архивах. В 2023 году мы нацелены на принятие законопроекта и оперативную подготовку подзаконных актов, необходимых для полной реализации электронного архивного хранения, в том числе бумажных документов.