ИИ, блокчейн, большие данные и еще семь технологий прорвались в «регуляторные песочницы»

Правительство утвердило перечень технологий для «регуляторных песочниц». В их числе — нейротехнологии, технологии искусственного интеллекта, робототехники и систем распределенного реестра. Представлять интересы предпринимателей будет АНО «Цифровая экономика».

Какие технологии вошли в перечень

Глава Правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень технологий для экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций. Постановление с номером №1750 подписано 28 октября 2020 г. и опубликовано на сайте Правительства.

В перечень вошли десять технологий. В их числе нейротехнологии, технологии искусственного интеллекта, робототехники и сенсорики, квантовые и производственные технологии, а также технологии работы с большими данными. Кроме того, в список попали технологии систем распределенного реестра (блокчейн), беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальности, отраслевые цифровые технологии.

Появление постановления — это очередной шаг, который, по сообщению Правительства, «позволит освободить разработчиков от излишней административной нагрузки и ускорить вывод на рынок новых цифровых сервисов».

Мишустин допустил в «регуляторные песочницы» нейротехнологии, ИИ, блокчейн, большие данные и еще шесть технологий

Представлять интересы бизнеса в вопросах экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций, за исключением направления разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций, будет АНО «Цифровая экономика». На эту тему Мишустин подписал второй документ — распоряжение.

Данное АНО создавалось для поддержки общественно значимых проектов в области информационных технологий. Среди учредителей организации — Сбербанк, «Яндекс», Mail.ru, Rambler, «Роснано».

Что представляет собой закон об экспериментальных правовых режимах

Напомним, в январе 2019 г. CNews писал, что Минэкономразвития подготовило законопроект о введении экспериментального правового режима для инновационных ИТ-проектов.

Этот закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций», вводящий в России институт «регуляторных песочниц» Президент России Владимир Путин подписал 31 июля 2020 г. Утвердить перечень технологий, на которые будет распространяться данное регулирование, Президент поручил Правительству. Закон вступит в силу 28 января 2021 г.

Новый закон устанавливает механизм работы экспериментальных правовых режимов, в том числе порядок их инициирования, реализации, мониторинга, определения результатов и требований к участникам. Особая правовая среда для тестирования новых продуктов помогает снизить издержки бизнеса и ускорить разработку перспективных идей. Если экспериментальное регулирование докажет свою эффективность, его могут распространить на всю страну.

«Песочницы» позволяют отказаться от некоторых нормативных требований, мешающих развитию инноваций. За счет особых условий «песочниц» компании, которые разрабатывают новые продукты и услуги, а также представители органов власти могут тестировать технологии без риска нарушить действующее законодательство, а впоследствии, если тестирование прошло успешно, — выходить с ними на рынок.

Закон не определяет точно, какие именно послабления могут быть в «песочнице» для ее участников — специальное регулирование устанавливается в программе каждой из них. Например, в рамках какой-то «песочницы» не нужно будет получать определенные разрешения или лицензии от государственных органов. Стать субъектом экспериментального правового режима можно двумя способами: создать песочницу и присоединиться к уже существующей.

В середине октября 2020 г. CNews писал, что недавно свою обеспокоенность новыми правовыми режимами выразил замглавы ФАС Андрей Цыганов. С его точки зрения, «регуляторные песочницы» должны включать в себя элементы антимонопольного регулирования. При этом разработка правил поведения цифровых гигантов должна позволить использовать потенциал этих компаний и не допускать замораживания инвестиций и торможения технологического прогресса.

Изначально в перечень сфер применения «регуляторных песочниц» входили только определенные направления: медицинская и фармацевтическая деятельность, транспорт, в том числе беспилотный, электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, финансовый рынок, дистанционная торговля, промышленность, строительство, государственные и муниципальные услуги. Однако затем Правительство приняло решение не ограничивать перечень направлений.

Сейчас исключение составляют те сферы деятельности, которые связаны с высоким риском нанесения ущерба жизненно важным интересам личности, общества и государства, в том числе в сферах защиты государственной тайны, обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры России, а также в сферах деятельности, связанных с возможным внедрением в оборот товаров, в том числе работ и услуг, оборот которых ограничен или запрещен.

Механизм «регуляторных песочниц» применяется во многих зарубежных странах. Первая «песочница» создана в Великобритании в 2016 г. Позже они были успешно внедрены в США, Австралии, Сингапуре, ОАЭ, Малайзии, Таиланде, Индонезии, Бахрейне, Швейцарии и Канаде. В России похожая «песочница», только для финтехпроектов с 2018 г. работает у Центробанка.