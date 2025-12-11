Разделы

Павловский Фёдор


СОБЫТИЯ


11.12.2025 «Магнит» совместно с Navio провел первые испытания автономных грузоперевозок по трассе М-12 1
10.04.2025 «Магнит» расширяет проект автономных грузоперевозок на трассе М-11 1
10.10.2024 «Магнит» разрабатывает собственную систему F&R 1
14.08.2023 «Магнит» начал грузоперевозки беспилотными КАМАЗами из Москвы в Питер 1
08.07.2022 «Магнит» присоединился к инициативе по тестированию беспилотных логистических коридоров 1
08.07.2022 На трассе М-11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для беспилотного грузового автотранспорта 1
16.11.2021 «Магнит» тестирует экзоскелет из «Сколково» для работы в распределительных центрах 1
18.06.2021 LeverX Group внедрит SAP-решение для розничной сети «Магнит» 1
08.04.2021 «Пятёрочка» автоматизирует прогноз и пополнение товарных запасов 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Павловский Фёдор и организации, системы, технологии, персоны:

Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 27 2
LeverX Group - ЛэвэрЭкс Интернешнл - Техфорвард 5 1
Accenture plc 693 1
SAP SE 5429 1
Panasonic - Blue Yonder - JDA Software Group 55 1
Exaurus - Экзаурус 2 1
СтарЛайн НПО - StarLine 24 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 47 1
Yandex - Яндекс 8440 1
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 62 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 975 7
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 450 2
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 10 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 525 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 90 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6275 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3434 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 1
Минэкономразвития РФ - Департамент правовых основ цифровой экономики - Департамент развития цифровой экономики 12 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 99 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 15 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 51 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73296 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57420 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 5
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1436 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1213 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3349 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4146 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13080 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18180 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11467 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5920 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2855 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3554 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 2
RegTech - Regulatory Technology - РегТех - Регуляторные технологии - Регулятивная песочница - Regulatory Sandbox 28 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4689 1
TMS - Transportation Managament System - Система управления транспортом - Системы диспетчеризации транспорта 72 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 670 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14382 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10243 1
Экзоскелет - Exoskeleton 109 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7106 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 534 1
Стандартизация - Standardization 2241 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4041 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4831 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1543 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 216 1
Часы - Watch 997 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 622 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 625 1
DevOps - Development и Operations 1067 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4693 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1885 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7415 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23055 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 376 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 33 1
SAP ТМ - SAP Transportation Management 5 1
SAP EM - SAP Event Management 2 1
КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 15 1
Давыдова Полина 18 2
Баканов Дмитрий 35 2
Нестеров Степан 12 1
Гумеров Ирек 4 1
Мишустин Михаил 736 1
Дюбанов Анатолий 95 1
Карелый Владимир 1 1
Стрелова Ольга 36 1
Орлов Игорь 5 1
Казаринов Дмитрий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 156943 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45725 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18577 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8116 1
Европа 24638 1
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 108 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8135 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20400 5
Национальный проект - Беспилотные логистические коридоры - программа развития умного автономного транспорта в России - ПКРТИ - программа комплексного развития транспортной инфраструктуры - проект Караван по развитию перевозок беспилотным транспортом 53 4
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 198 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5709 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9679 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55064 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4336 2
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 49 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1562 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 659 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1196 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 56 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6243 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 234 1
Экономический эффект 1218 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2791 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center - Дрогери - die Drogerie - магазин-дискаунтер в формате самообслуживания 115 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 2
