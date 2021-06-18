LeverX Group внедрит SAP-решение для розничной сети «Магнит»

Международная ИТ-компания LeverX Group начала внедрение решения по управлению транспортом на базе продуктов SAP Transportation Management, SAP Collaboration Portal, SAP Event Management, VSR Optimizer для российской розничной сети «Магнит».

Благодаря использованию системы компания «Магнит» планирует снизить транспортные затраты, повысить прозрачность цепочек поставок и оптимизировать оборачиваемость собственного транспорта.

Единая система заменит более десяти разрозненных разнородных ИТ-систем. В ней будут отражены все бизнес-процессы компании, связанные с логистикой. Это позволит повысить качество и скорость процессов и минимизировать простои транспорта. Помимо этого, на базе системы будет реализовано «единое окно» для работы с наемными перевозчиками, которое позволит взаимодействовать с ними в реальном времени.

Проект по внедрению ТMS имеет особую значимость для «Магнита», так как компания обладает крупнейшей логистической сетью в Европе, состоящей из 39 распределительных центров и более 4,2 тыс. грузовых автомобилей в собственном парке.

Более 60 специалистов LeverX Group будут вовлечены в реализацию проекта, среди них — SAP-консультанты и SAP-разработчики, функциональные и технические архитекторы, руководители функциональных групп.

Команда будет заниматься не только внедрением продукта, кастомными настройками, дополнительными разработками, но и интеграцией SAP ТМ с другими решениями SAP и сторонними системами.

Фёдор Павловский, директор по логистике сети «Магнит», сказал: «Мы рады стартовать один из крупнейших проектов внедрения SAP Transportation Management в мире. На протяжении многих лет мы использовали собственные Legacy-системы, сейчас наша главная задача – перенести все процессы в целевую систему. Надеемся достичь всех поставленных целей, в числе которых – оптимизация затрат на сопровождение ИТ-систем. Планируем, что уже в конце года сможем поделиться первыми результатами нашего проекта».

Владимир Карелый, директор по консалтингу LeverX, отметил: «Команда LeverX Group на протяжении многих лет внедряет SAP ТМ для своих клиентов, и сегодня мы обладаем уникальной экспертизой в этом направлении. Используя лучшие практики и новейшие подходы, специалисты нашей компании обеспечат высококачественный перевод бизнес-процессов «Магнита» на новую систему».