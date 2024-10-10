«Магнит» разрабатывает собственную систему F&R

«Магнит» приступил к разработке собственной системы прогнозирования спроса и планирования заказов F&R (Forecasting & Replenishment). Внедрение собственного F&R-решения позволит повысить эффективность системы управления товародвижением в рамках ее трансформации: увеличит гибкость и скорость логистической цепочки, обеспечит оптимальный баланс доступности товара на полках и запасов. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Это самый масштабный проект по цифровой трансформации в цепочке поставок и первый в России проект по созданию и внедрению полностью отечественного ПО в F&R для такого размера бизнеса.

Собственное решение F&R «Магнита» охватывает все этапы товародвижения – от планирования заказов поставщикам до поставок в магазины с расчетом потребности в каждой товарной позиции. Для точности планирования запасов и прогнозирования спроса система будет анализировать большой объем данных розничной сети и учитывать множество параметров, используя технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Горизонт прогнозирования запасов по всей цепочке снабжения составит 90 дней.

Разработка и развертывание решения F&R будет происходить поэтапно. Внедрение MVP запланировано на апрель 2025 г., а полное географическое и функциональное масштабирование системы планируется завершить в 2027 г. На этапе пилота решение будет тестироваться на одном распределительном центре и ограниченном пуле магазинов (700 магазинов «Магнит» формата «у дома») и ассортименте около 5 тыс. SKU. Затем проект будет масштабирован на 3 тыс. магазинов и ассортимент 10 тыс. SKU. После этого компания примет решение о внедрении системы во всех распределительных центрах и магазинах различных форматов (дрогери, супермаркетах, дискаунтерах и др.)

Преимуществами собственного решения F&R от «Магнита» является 100% владение исходным кодом, единый интерфейс и возможность работы в режиме «одного окна», гибкая настройка параметров, позволяющая быстро адаптировать работу системы к меняющимся внешним условиям, максимальная автоматизация бизнес-процессов. В архитектуре решения F&R заложены скорость работы, отказоустойчивость, возможность настройки под новые форматы и изменения бизнес-процессов, учитывается органический рост сети «Магнит» на ближайшие 10–15 лет. Облачная инфраструктура платформы F&R обеспечит масштабируемость и надежность. Также ритейлер получает более совершенный инструмент для анализа спроса.

В команде проекта задействовано более 200 собственных специалистов «Магнита», включая аналитиков, разработчиков, тестировщиков, экспертов по планированию и прогнозированию, UX дизайнеров, DevOps инженеров, специалистов по большим данным, машинному обучению и др.

Партнерами ритейлера на начальном этапе проекта выступают «Рексофт Консалтинг» (определение направлений трансформации товародвижения) и Napoleon IT (проработка задач, связанных с функциональностью создаваемого решения и проведением технологического теста).

Ожидается, что благодаря реализации проекта F&R положительный экономический эффект на бизнес «Магнита» в течение нескольких лет составит десятки миллиардов рублей. Сокращение товарных запасов в магазинах и на распределительных центрах, повышение доступности товаров на полке станут основными драйверами экономического эффекта от проекта.

Федор Павловский, заместитель генерального директора, директор по цепочкам поставок и логистике розничной сети «Магнит»: «Трансформация товародвижения и внедрение целевых процессов на базе собственного решения F&R позволит вывести управление товаропотоком на качественно новый уровень. Например, мы сможем существенно ускорить подключение поставщиков к процессу CPFR (совместное планирование, прогнозирование и пополнение запасов). Более чем в два раза сократится время интеграции новых форматов в сквозное планирование. Мы получим возможность для быстрой реализация нового функционала в системе по запросам бизнеса».

Юрий Мисник, директор по цифровым технологиям розничной сети «Магнит»: «Ранее «Магнит» начинал внедрение системы F&R на базе решения Relex Solutions, но после ухода компании из России потребовалось искать альтернативы. Мы пришли к выводу, что готового решения, которое соответствовало бы всем потребностям «Магнита», на рынке не существует. Но пройдя путь анализа рынка и изучения других систем, мы поняли, что сможем написать собственное решение F&R. Это масштабный проект, аналогов которого нет в российском ритейле, и в перспективе мы будем готовы делиться экспертизой и этим продуктом с рынком».