«Пятёрочка» автоматизирует прогноз и пополнение товарных запасов

Торговая сеть «Пятёрочка» продолжает цифровую трансформацию операционных процессов. Комплекс IT-решений «Пополнение» и «Спрос» будет автоматически предсказывать спрос на товары и на основании этого рассчитывать заказы на пополнение распределительных центров и магазинов. Совместное внедрение данных систем позволит повысить остаточный срок годности товаров, будет способствовать быстрому пополнению полок, а также оптимизировать объёмы закупок.

Продукт «Пополнение» призван создавать заказы на весь ассортимент товаров в свыше чем 16700 магазинов более чем на пятидесяти логистических объектах с горизонтом планирования до двенадцати недель. На сегодняшний день в ассортименте каждого магазина около 5,5 тыс. наименований товаров, которые проходят через восемнадцать видов цепочек поставок. Система сквозного планирования объединит данные и бизнес-процессы шести дирекций компании.

Модель продукта «Спрос» базируется на мультифакторной предиктивной аналитике на основе более чем 200 признаков и показателей. В их числе ценовая эластичность, трафик, ассортиментная матрица, продажи, рекламные активности, остатки, конкурентная среда и т.д. В системе ведётся аналитика продаж по чекам для определения отсутствия товара на полке по часам, а также восстановления истории продаж, что повышает точность прогноза модели. Важной отличительной особенностью системы является ежедневное обновление прогноза, что существенно повышает доступность на полке и гибкость всей цепи поставок.

В новых IT-решениях применяются разработанные в компании технологии с элементами искусственного интеллекта и машинного обучения, разработка ведется с использованием гибкого продуктового подхода.

Каждая итерация изменения модели проходит A/В тестирование на пилотной группе магазинов, на основании результатов которого происходит адаптация модели.

Технологическим партнёром «Пятёрочки» по разработке и масштабированию продукта «Пополнение» стала компания Accenture, внедрив решение Blue Yonder (ранее JDA) в качестве основного ядра для расчётов, вокруг которого будут разработаны микросервисы. Продукт «Спрос» является собственной разработкой X5 Retail Group.

Среди основных целей и показателей эффективности новых продуктов — сокращение запасов на распределительных центрах и в магазинах, повышение доступности, сокращение объема списаний по ассортиментной матрице «Пятёрочки». Кроме этого, торговая сеть рассчитывает получить стабильный прирост бизнес-показателей за счёт повышения степени автоматизации с 60% до 90% и стандартизации процессов прогнозирования и пополнения.

«Создавая новый продукт, мы укрепляем ключевые ценности и приоритеты «Пятёрочки». Во-первых, остаёмся лидером в удобстве: технологии помогут повысить доступность товаров в магазинах. Во-вторых, повышение скорости реакции на изменения спроса поможет гарантировать свежесть продуктов. В-третьих, оптимальный объём закупок — это низкие цены. И, наконец, мы сможем лучше заботиться о сообществе: бережливое использование ресурсов поможет сократить нагрузку на экологию», — отметил Фёдор Павловский, директор по управлению цепочками поставок торговой сети «Пятёрочка».

«Цифровая трансформация функции планирования цепей поставок – это всегда амбициозная задача. Она требует сложных и, действительно, уникальных внедрений в каждой бизнес-сфере. Разработка решения для ТС "Пятерочка" позволит провести крупнейшую трансформацию функции планирования в российском ритейле. Сложность и уникальность этой задачи заключаются в том, что развитие решений для пополнения требует реализации всё большего количества уникальных функций, учитывающих специфику каждого конкретного бизнеса. Уже несколько лет Accenture является партнёром X5 Retail Group, помогая компании получить бизнес-результат в короткие сроки за счёт применения лучших мировых практик», — подчеркнул Степан Нестеров, директор практики «Стратегия и консалтинг» компании Accenture в России.

Первые промежуточные результаты тестирования продукта «Спрос» уже, и демонстрирует прирост точности прогноза по сравнению с текущим решением. В настоящий момент решение пилотируется в нескольких регионах.

Пилотирование продукта «Пополнение» пройдет с мая по август 2021 года и охватит магазины Московского региона, которые снабжаются локальными поставщиками и распределительными центрами. В течение двух лет планируется завершить внедрение сквозного автоматизированного управления товарными запасами для всех товарных категорий и регионов.