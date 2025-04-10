«Магнит» расширяет проект автономных грузоперевозок на трассе М-11

«Магнит» наращивает объемы грузоперевозок автономным транспортом. С апреля 2025 г. количество рейсов по трассе М-11 «Нева» на автономных грузовиках увеличилось в два раза, до 28 в неделю. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Партнером выступает компания Navio, которая с 2024 г. осуществляет перевозку товаров «Магнита» на автономных тягачах между Москвой и Санкт-Петербургом. До конца 2025 г. партнеры планируют увеличить количество регулярных рейсов до 112 в неделю.

Перецепка груза с обычного тягача на автономный осуществляется в утвержденных пунктах при заезде на трассу и выезде с нее, основной и самый протяженный участок маршрута – скоростную магистраль – автопоезд проезжает в автономном режиме. В некоторых случаях полуприцеп может быть доставлен напрямую до склада грузополучателя. Полуприцепы, задействованные в проекте, обеспечивают необходимый температурный режим и позволяют перевозить широкий ассортимент продовольственных товаров без ограничений. Во время движения в автономном режиме в кабине тягача согласно действующему в России регулированию, регламентирующему движение высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), находится инженер, задача которого осуществлять контроль и обеспечивать безопасность для участников движения в случае нештатных ситуаций.

Технология Navio обеспечивает весь функционал водителя за рулем. Автономный грузовик оборудован автоматизированной системой вождения, которая включает совокупность сенсоров и вычислительный модуль. Вычислитель обрабатывает всю информацию об окружении и выбирает оптимальные параметры для движения автомобиля. Отказоустойчивость системы обеспечена резервированием всех ключевых механизмов.

«Магнит» с 2023 г. тестирует автономные грузоперевозки по трассе М-11. Всего компания выполнила почти 900 рейсов автономным транспортом, пробег превысил 555 тыс. км, а объем перевезенных грузов – 17 тыс. тонн. В 2025 г. «Магнит» планирует расширить проект автономных перевозок на новые маршруты.

«Магнит» участвует в Федеральном проекте «Беспилотные логистические коридоры» на трассе М-11 «Нева» в рамках единой программы экспериментального правового режима (ЭПР). ЭПР позволяет апробировать цифровые инновации на грузовом транспорте, включая проектирование, производство и эксплуатацию высокоавтоматизированных транспортных средств и инфраструктуры для них, разработку сервисов по оказанию транспортных и логистических услуг в сфере автономных грузовых перевозок. В программе ЭПР «Магнит» выступает в качестве заказчика перевозок, предоставляя грузы, а также делится с участниками проекта собственной экспертизой.

Федор Павловский, директор по цепочкам поставок и логистике розничной сети «Магнит»: «Мы верим, что автономные грузоперевозки – технология будущего, которая кардинально поменяет правила игры в логистике. Являясь одним из крупнейших частных логистических операторов, «Магнит» в числе первых протестировал эту технологию. Автономные грузоперевозки позволяют сократить расход топлива, уменьшить аварийность за счет исключения человеческого фактора. При масштабном внедрении технологии автономных грузоперевозок она будет способствовать оптимизации затрат и снижению конечной стоимости продуктов на полках магазинов «Магнит».

Владимир Буевич, директор по продукту автономных магистральных грузоперевозок компании Navio: «Совместная работа по развитию и масштабированию автономных магистральных грузоперевозок с крупнейшими игроками ритейла позволяет нам протестировать различные сценарии перевозки за счет объема грузов и их номенклатуры. Так, для продуктов питания важна скорость, отсутствие простоев и задержек по маршруту грузоперевозки – это ключевые преимущества автономных грузовиков по сравнению с обычными».