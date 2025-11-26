Разделы

Копытин Павел


СОБЫТИЯ


26.11.2025 «Софтлайн Решения» внедрила масштабируемую отказоустойчивую инфраструктуру для финансовой компании 1
14.12.2023 ADG group перенесла всю ИТ-инфраструктуру в Softline Cloud 1
21.02.2023 Какие основные факторы будут влиять на миграцию в облака в 2023 году 1
17.02.2023 «Цифра банк» разместил ИТ-сервисы в облаке Softline 1
24.11.2021 Компания «А101-Комфорт» переходит в облако Softline 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Копытин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3244 4
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 383 1
Softline - Polymatica - Полиматика 189 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 176 1
ADG Group - АДГ 11 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 203 1
SoftClub - СофтКлуб 157 1
Softline - Develonica - Девелоника 152 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 103 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 299 1
Broadcom - VMware 2488 1
8944 1
Цифра брокер - ФФИН Банк - Цифра банк 8 2
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17086 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22945 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72772 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31529 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56994 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17062 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11518 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31848 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2855 2
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 592 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6660 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11936 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3163 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2003 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8089 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22963 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 816 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2954 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1692 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1240 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14808 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 952 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1196 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3048 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7247 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7557 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 771 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6246 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 127 3
Softline - DeskWork 117 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 107 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 359 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 106 1
Apple iPhone 6 4862 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 98 1
Softline vCloud 7 1
Стёпкин Сергей 4 2
Кравченко Михаил 1 1
Григорьев Алексей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 156230 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6217 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1054 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51122 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5838 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54838 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3364 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 454 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 362 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 735 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8078 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6907 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 358 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 182 1
