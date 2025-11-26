«Софтлайн Решения» внедрила масштабируемую отказоустойчивую инфраструктуру для финансовой компании

«Софтлайн Решения» (ГК Softline), ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, реализовала проект по повышению отказоустойчивости критически важной ИТ-инфраструктуры для финансовой компании. Решение обеспечивает бесперебойную работу бизнес-приложений даже в случае серьезных сбоев на основной площадке, минимизируя простой и защищая бизнес от финансовых потерь. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Финансовая компания столкнулась с проблемой катастрофоустойчивости своей инфраструктуры , рисками нарушения непрерывности бизнес-процессов из-за возможных сбоев в работе ИТ-инфраструктуры. Такие инциденты, как непрогнозируемые пиковые нагрузки и другие форс-мажоры, могли привести к длительным простоям. Поэтому заказчик поставил задачу обеспечить доступность инфраструктуры.

Сотрудничество с заказчиком длится более трех лет. Успешный опыт предыдущих проектов, экспертиза в построении сложных ИТ-решений и гибкий подход к реализации задач стали ключевыми факторами выбора. «Софтлайн Решения» предложила не просто продукт, а комплексное сервисное решение.

Архитекторы «Софтлайн Решений» разработали подход на основе геораспределенной инфраструктуры. Ключевые компоненты основной площадки заказчика реплицировали с помощью трасс-сервисов в облако и на предоставленную «Софтлайн Решениями» резервную площадку в другом регионе, распределили бэкапы. Все площадки связаны в единую защищенную сеть. При необходимости заказчик с помощью техподдержки может точечно переключаться на эти виртуальные машины. Расположение в разных регионах обеспечивает дополнительную защиту инфраструктуры.

Все работы, включая финальное тестирование процедуры переключения, выполнялись в нерабочее время, чтобы не мешать бизнес-процессам заказчика. Механизм отказоустойчивости инициируется за 1 минуту, общее переключение — за 15 минут. Специалисты «Софтлайн Решений» оказывают техническую поддержку решения. В ближайшее время планируется расширение системы на несколько дочерних компаний заказчика.

«Мы выполнили проект по созданию дополнительного контура отказоустойчивости, который наглядно демонстрирует нашу экспертизу в решении подобных задач. Его успех — в комплексном подходе и ориентации на бизнес-задачу клиента. Мы предложили не просто продукт, а готовое решение, которое гарантирует безопасность и непрерывность бизнеса. В результате клиент получил уровень отказоустойчивости, сопоставимый с решениями крупнейших компаний на рынке, но за приемлемую цену. Такой уровень сервиса и клиентоориентированности укрепляет долгосрочное партнерство с нашим давним клиентом», — сказал Павел Копытин, Customer Success Manager ГК Softline.