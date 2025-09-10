МТС закрыла книгу заявок по биржевым облигациям 001Р-29

МТС объявила о закрытии книги заявок на размещение биржевых облигаций серии 001Р-29 с финальным объемом размещения – 15 млрд руб. Номинальная стоимость облигаций составляет 1 тыс. руб., купонный период – 30 дней, цена размещения – 100% от номинала.

Сбор заявок на покупку облигаций состоялся 9 сентября 2025 г. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить маркетинговый ориентир ставки купона с 14,5% до 14% и увеличить первоначально заявленный объем размещения с 10 млрд руб. до 15 млрд руб. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели. С начала года МТС уже разместила облигации на общую сумму 115 млрд руб. преимущественно для рефинансирования банковских кредитов.

«После небольшой паузы МТС вновь вышла на публичный долговой рынок. Мы разместили облигации с минимальной ставкой купона в этом году и минимальной премией к ОФЗ (около 1,35 п. п.), что стало возможным благодаря высокому спросу со стороны инвесторов в условиях смягчения денежно-кредитной политики. Это дает нам возможность и дальше последовательно снижать стоимость фондирования компании, замещая более дорогой долг», – сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Облигации включены в котировальный список первого уровня Московской Биржи.