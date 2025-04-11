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Алутин Игорь



11.04.2025 Игорь Алутин, Московская биржа: Мы используем ИИ-системы для выявления аномалий на биржевом рынке 1
26.06.2024 «Авто Финанс Банк» присоединился к платформе «Финуслуги» 1
26.06.2024 «Финуслуги» запустили инвестиционного ИИ-ассистента 1
07.02.2024 Диалоговый ассистент проекта «Финуслуги» Московской биржи автоматизировал более 60% обращений клиентов 1
28.03.2023 «Абсолют банк» подключился к платформе «Финуслуги» 1
27.02.2023 Платформа «Финуслуги» внедряет технологию проверки документов Smart Engines 1
30.03.2021 Waveaccess настроила клиентский сервис для «Финуслуг» 1
21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Алутин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 40 1
Dynatrace 56 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 380 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 459 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1664 7
ГПБ - Газпромбанк 1101 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Совкомбанк ПАО 260 1
Абсолют Банк 234 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4887 1
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Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2377 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51937 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11304 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10467 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31422 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5212 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1767 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1300 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6955 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 344 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 350 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 156 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 522 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15999 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4085 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21586 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2511 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9438 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3341 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12912 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1095 1
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Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2268 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3647 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8584 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5560 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24547 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 880 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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