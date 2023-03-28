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«Абсолют банк» подключился к платформе «Финуслуги»

«Абсолют банк» присоединился к платформе «Финуслуги» «Московской биржи» и предлагает ее пользователям оформить вклад «Биржевой максимум». Об этом CNews сообщили представители «Абсолют банка».

На платформе Финуслуги вклад оформляется полностью дистанционно: клиенту достаточно один раз зарегистрироваться на платформе через «Госуслуги» (на сайте или в мобильном приложении), пройти подтверждение личности и выбрать в разделе «Вклады» депозит «Биржевой максимум» «Абсолют банка». Для новых клиентов платформы «Финуслуги» действует акция с бонусом +5% годовых к ставке любого вклада. Чтобы получить бонус, нужно выбрать вклад и ввести промокод SPRING23 при оформлении.

Игорь Алутин, управляющий директор проекта «Финуслуги» «Московской биржи»: «Платформа «Финуслуги» активно развивает партнерскую сеть, упрощает форматы взаимодействия с банками, облегчает процесс оформления финансовых продуктов. Привлекательные условия, прозрачность тарифов без «звездочек» в договорах и простота оформления – то, что выгодно отличает нашу платформу. Мы приветствуем «Абсолют банк», который сегодня представляет первый вклад на нашей платформе, и рассчитываем на дальнейшее плодотворное сотрудничество».

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Антон Павлов, заместитель председателя правления «Абсолют банка»: «Абсолют банк продолжает развивать цифровое обслуживание, в рамках которого реализует новый проект на платформе «Финуслуги». Первый этап – новый вклад, по которому мы предлагаем лучшие условия. В дальнейшем линейка будет расширяться как по депозитам, так и по другим продуктам банка. Наши клиенты смогут также контролировать в своем мобильном приложении или интернет-банке продукты, открытые дистанционно, и пользоваться всеми преимуществами обслуживания в Абсолют банке».

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