«Финуслуги» запустили инвестиционного ИИ-ассистента

Платформа «Финуслуги» запустила умного бота ФинGPT – инвестиционного ИИ-ассистента, который станет помощником инвестора, упростит поиск ценной информации и сэкономит время. Сервис доступен в режиме 24/7 на сайте «Финуслуг» и в мобильном приложении платформы. Об этом CNews сообщили представители «Московской биржи».

ФинGPT при помощи нейросетей и искусственного интеллекта ищет в интернете данные о компаниях, чьи акции торгуются на «Московской бирже». Полученные сведения умный помощник сводит в короткий и емкий текст, максимально полезный с точки зрения инвестора.

При поиске информации ФинGРТ учитывает данные о торгах на Московской бирже с 1992 г. и новости, которые публиковались в СМИ, на инвестиционных порталах, сайтах компаний и в профильных Telegram-каналах. ИИ-ассистент запрограммирован обращаться только к надежным источникам, чтобы вся информация, которую получит инвестор о компании, была достоверной и тщательно проверенной. Для запуска сервиса достаточно ввести название или тикер компании и выбрать период, за который нужны новости – ассистент ответит в течение нескольких секунд.

Игорь Алутин, старший управляющий директор по розничному бизнесу Московской биржи и проекту «Финуслуги»: «Финуслуги идут в ногу со временем и стремятся первыми предоставлять новые технологические возможности действующим и потенциальным клиентам платформы. Запуск ФинGРТ для поиска и систематизации новостей по публичным компаниям – первый этап развития инвестиционного ИИ-ассистента. В дальнейшем мы научим его общаться, отвечать на вопросы клиентов в свободной формулировке и – самое важное – давать рекомендации и помогать при выборе торговой стратегии».