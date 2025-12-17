«Финуслуги» запустили сервис для малого и среднего бизнеса

На маркетплейсе для денег «Финуслуги» от Московской биржи теперь можно зарегистрировать бизнес и оформить расчетно-кассовое обслуживание (РКО). Об этом CNews сообщили представители сервиса «Финуслуги».

Представители бизнеса могут полностью онлайн в несколько кликов заполнить заявку на регистрацию и обслуживание. Новый сервис «Финуслуг» дает возможность сравнить и выбрать наиболее выгодные и подходящие условия для бизнеса. «Финуслуги» отобрали тарифы с минимальной стоимостью обслуживания на рынке. В настоящее время на витрине маркетплейса представлено более 70 предложений от 22 банков. Оформление доступно в веб-версии личного кабинета «Финуслуг».

«Финуслуги становятся единым окном с набором финансовых продуктов и услуг не только для розничных клиентов, но и для предпринимателей. На старте мы предоставили им возможность выбора банков для расчетно-кассового обслуживания. Сервис для МСБ может стать как стартовой точкой после регистрации компании, так и способом подобрать подходящий финансовый продукт, который ответит потребностям и запросам уже действующего бизнеса. «Финуслуги» продолжат развивать линейку продуктов для малого и среднего бизнеса, стремясь охватить все потребности предпринимателей», — отметил старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу и маркетплейсу «Финуслуги» Игорь Алутин.