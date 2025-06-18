«Финуслуги» Московской биржи представили обновленную версию инвестиционного бота FinGPT

Маркетплейс «Финуслуги» представил новую версию финансового помощника FinGPT, способного производить инвестиционный анализ и подбор ценных бумаг, а также собирать сводку актуальных новостей. Сервис доступен круглосуточно на сайте «Финуслуг» и в мобильном приложении маркетплейса. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

Обновленный FinGPT создан на базе нескольких ИИ-агентов, каждый из которых выполняет определенную задачу: от выбора данных и анализа до подготовки финального ответа. Это позволяет ему генерировать сообщения, основанные на информации из различных источников, и объединять в себе несколько функций:

Трансляция и анализ данных. ИИ-ассистент обрабатывает внешние данные, а также интегрирован с экосистемой Московской биржи и «Финуслуг». Бот может транслировать биржевые котировки в режиме онлайн. Ранее FinGPT обрабатывал только данные по акциям, теперь его функционал расширен и позволяет анализировать и подбирать облигации, фьючерсы и паевые инвестиционные фонды (ПИФы).

В состав охватываемых нейросетью данных также включены финансовые отчеты компаний, в том числе МСФО и РСБУ, предстоящие корпоративные события, включая даты и размеры дивидендов, прогнозы аналитиков и инвестдомов.

Обучение и консультирование. FinGPT готов оказать помощь в повышении финансовой грамотности, а именно в разборе соответствующих вопросов или биржевой терминологии. Даже если речь идет о финансовом жаргоне, бот простым языком разъяснит понятия и принципы. Кроме того, в его функционал интегрирован калькулятор, который поможет определить необходимые шаги для достижения финансовых целей.

Нейросеть также способна предлагать рекомендации по выбору и корректировке инвестиционной стратегии. Новая версия учитывает данные, отражающие специфику российского рынка и его регуляторные реалии, что позволяет генерировать ответы, максимально соответствующие интересам отечественных инвесторов.

Новостной агрегатор. Бот может осуществить подбор текущих новостей из надежных источников по заданной теме и эмитентам. В новой версии данные собираются не только с новостных и инвестиционных порталов, но и с сайтов компаний. Кроме того, нейросеть анализирует опубликованные материалы Банка России, учитывая при генерации ответов текущую монетарную политику, макроэкономические прогнозы и другую информацию.

«Мы стремились создать инструмент, который станет универсальным помощником для инвесторов. Новичкам на рынке ценных бумаг FinGPT поможет сделать первые шаги, объясняя базовые принципы рынка и предупреждая о возможных рисках. Более продвинутым пользователям бот сэкономит время, быстро находя данные, например, отчетность эмитента или консенсус-прогноз аналитиков, и представляя их в удобном формате. Раньше, чтобы сделать подобный обзор рынка, инвестору приходилось изучать множество источников, теперь достаточно одного запроса в FinGPT», — сказал старший управляющий директор Московской биржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин.

«Финуслуги» — это маркетплейс для денег, созданный Московской биржей. На «Финуслугах» можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, брать кредиты наличными, приобретать паи ПИФов, полисы ОСАГО, каско, ипотечного страхования, страхования недвижимости, а также народные облигации компаний и российских регионов. Пополнять вклады и счета на «Финуслугах» можно бесплатно с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Сервисом можно пользоваться вне зависимости от региона, в любой точке России и мира.