На маркетплейсе «Финуслуги» появился новый продукт — накопительное страхование жизни

На «Финуслугах» стало доступно оформление нового продукта — накопительного страхования жизни. Оформить его можно по программе «Стратегия на пять. Гарант» от страховой компании «Росгосстрах Жизнь». Для этого на сайте маркетплейса «Финуслуги» нужно перейти в «Сбережения» в разделе «Финпродукты». Оставить заявку на программу можно по ссылке, оформление продукта происходит на стороне партнера. Об этом CNews сообщили представители «Финуслуг».

Суть программы «Стратегия на пять. Гарант» заключается в том, что на каждый ежегодный взнос (минимальный — от 50 тыс. руб.) страховая компания начисляет доход в размере 35% в течение пяти лет. Например, внося 160 тыс. руб., можно легко накопить более один млн руб., где 800 тыс. руб. — это вложенные средства клиента за пять лет, а 280 тыс. руб. к ним добавит страховая компания. Итоговая сумма может существенно увеличиться благодаря получению каждый год социального налогового вычета. Максимальная сумма, с которой можно получить такой вычет, составляет 150 тыс. руб.

«Появление нового продукта на «Финуслугах» — часть нашей стратегии по расширению витрины маркетплейса для денег. Сегодня пользователи могут закрыть с нашей помощью все свои потребности: застраховать, занять, инвестировать, оценить свое финансовое здоровье, пройти обучающие курсы и многое другое. Комбинированный продукт от СК «Росгосстрах Жизнь» закрывает две потребности клиентов на пять лет: в страховой защите и в формировании накоплений», – сказал старший управляющий директор «Московской биржи» по розничному бизнесу и маркетплейсу «Финуслуги» Игорь Алутин.

«В последнее время наблюдается тренд на сбережения у россиян. Это подтверждают и наши исследования – недавнее из них показало, что порядка 70% копят на разные цели. В условиях снижения ключевой ставки важно найти такой финансовый инструмент, который бы принес максимальную выгоду. «Стратегия на пять. Гарант» – это именно тот островок стабильности с привлекательной ставкой, которая при оформлении договора, несмотря на внешние экономические факторы, будет неизменной в течение целых пяти лет. Полис поможет осуществить запланированное – сформировать капитал на свои будущие цели, образование ребенку, первый взнос на ипотеку или улучшение жилищных условий, приобретение автомобиля и т.д. Эта программа очень популярна у наших клиентов и неоднократно становилась победителем разных престижных финансовых премий. Теперь, благодаря тому, что ее можно оформить на маркетплейсе Финуслуги, она станет еще доступнее», – сказал директор по сберегательным продуктам СК «Росгосстрах Жизнь» Борис Борзунов.

Помимо этого, в программу включен комплекс услуг «Мультисервис» с выбором одной из многофункциональных опций: «Лайфстайл» или «Налоговый», дополнительно в каждую из них входит сервис «Защита персональных данных», который позволяет предотвратить утечку конфиденциальной информации. Пакет «Налоговый» обеспечит юридической поддержкой и поможет с возвратом налогового вычета онлайн, а «Лайфстайл» предоставит консультации специалистов по здоровому образу жизни и психологии.

Накопительное страхование жизни (НСЖ) — это финансовая программа, которая помогает одновременно копить деньги и защищать себя и семью. Клиент вносит взносы (раз в год), страховая компания добавляет к ним доход, а в конце срока человек получает накопленную сумму. Если за время действия договора произойдет страховой случай — выплату получат близкие люди, которые указаны в договоре. НСЖ объединяет три функции: накопление — формирует капитал к нужной дате; защиту — обеспечивает финансовую поддержку близких; выгоду — дает дополнительный доход и возможность получить налоговый вычет.

Программу «Стратегия на пять. Гарант» можно оформить на себя или в пользу любого человека —например, близкого родственника. Вложенные деньги обладают имущественной неприкосновенностью. Оформление продукта осуществляется на стороне партнера — СК «Росгосстрах Жизнь». Для НСЖ действует период охлаждения: в течение 30 дней после заключения договора можно его расторгнуть и вернуть все средства, заплаченные за полис.