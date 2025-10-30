На GitHub революция. Программисты без предупреждения променяли Python и JavaScript на почти никому неизвестный язык

Наиболее востребованным языком программирования на GitHub стал TypeScript. Это детище Microsoft, которое за пределами GitHub мало кем используется. Но здесь он с легкостью обошел и JavaScript, и даже Python, который считается самым популярным языком программирования в мире.

Внезапная перестановка

На портале для разработчиков ПО GitHub произошла революция. По итогам неполного 2025 г. здесь сменился лидер среди языков программирования. Если в 2024 г. на первом месте по популярности был JavaScript, а на втором – всемирно признанный и востребованный Python, то теперь лидирует малоизвестный и далеко не так широко распространенный TypeScript, о чем говорится в официальном отчете GitHub.

Этот язык перепрыгнул сразу через два места – в 2024 г. он был на третьей строчке по востребованности. Отметим, что Python, который раньше был на втором месте, теперь удерживает «бронзу», хотя в рейтинге Tiobe с октября 2021 г. находится впереди всех. Этот рейтинг высчитывается на основе количества запросов в интернете о том или ином языке программирования.

Roman Synkevych / Unsplash У программистов на GitHub своя атмосфера

Всего за год разработчиков, использующих TypeScript и по совместительству являющихся пользователями GitHub, стало больше на 1 млн человек. Прирост составил 66%. Тех, кто пишет на Python, тоже стало больше, но лишь на 850 тыс., а это на 48% больше, нежели годом ранее. Результат JavaScript – прирост на 427 тыс. человек или на 25% год к году.

План Microsoft сработал

TypeScript – это один из новейших языков программирования, и его название не просто так схоже с JavaScript. За TypeScript стоит корпорация Microsoft – она создала его в 2012 г. именно как улучшенную версию JavaScript, лишенную ограничений последнего.

Софтверный гигант активно продвигает повсеместное использование TypeScript, но пока на первом месте он лишь в пределах экосистемы GitHub – в рейтинге Tiobe он не входит даже в топ-30, располагаясь в октябре 2025 г. на 35 позиции.

По данным портал OpenNet, в настоящее время почти все «основные фреймворки для разработки фронтэндов» по умолчанию перешли именно на TypeScript. Но здесь особенно важно подчеркнуть, что репозиторий GitHub на протяжении более семи лет находится под полным контролем Microsoft – она купила его за $7,5 млрд.

Вы кто такие? Мы вас не знаем

GitHub также опубликовал перечень языков программирования, которые активнее всего набирают популярность среди адептов открытого ПО. В топ-3 при этом нет ни единого языка из топ-50 по версии Tiobe, и два из трех мест и вовсе занимают не языком программирования в чистом виде.

Первая строчка в этом перечне у языка Luau, и его не стоит путать с Lua, на котором он основан. За год число пишущих на нем программистов выросло на 194% и достигло 3600. Luau специально адаптирован для разработки игр на платформе Roblox.

На втором месте – Typst, это не языком программирования, а система верстки документов на основе разметки. Его аудитория – 3600 разработчиков, прирост за год – 108%). Третья строчка – за веб-фреймворком Astro (45,6 тыс. разработчиков, прирост 78%).

Замыкают топ-5 системный шаблонизатор Blade, который входит в стандартный комплект фреймворка Laravel (91,1 тыс. разработчиков, +67%) и TypeScript (2,6 млн разработчиков, +67%).

Мир переходит на GitHub

GitHub – это самый известный в мире репозиторий ПО. К концу октября 2025 г. в нем хранилось в сумме 640 млн проектов, хотя годом ранее было на 121 млн меньше. Активнее всего росли именно частные, то есть закрытые репозитории – на 33% в год, до 58 млн.

Впрочем, открытых хранилищ на GitHub все равно больше. Сейчас их 395 млн, что на 19% или 72 млн больше год к году.

Суммарное количество пользователей сервиса достигло 180 млн. Больше всего разработчиков из США (28 млн), Индии (21,9 млн), Китая (10,7 млн) Бразилии (6,89 млн) и Великобритании (4,8 млн). Россия едва удержалась в топ-10, упав с шестого места в 2024 г. на девятое.