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Платформа «Финуслуги» внедряет технологию проверки документов Smart Engines

Платформа личных финансов «Финуслуги» «Московской» биржи внедрила систему распознавания паспортов, разработанную российской ИИ-компанией Smart Engines.

Система Smart Engines распознает данные паспортов в неидеальных условиях, например: блики, недостаточное освещение, расположение документа под углом или в виде «книжечки». Решение считывает основной разворот паспорта за 0,15 сек. и способно определять признаки подделки документов на фотокопиях документов для целей физической идентификации клиента на «Финуслугах». Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Особенность ПО в том, что распознавание может происходить, в том числе через камеру смартфона в видеопотоке.

Smart Engines использует фирменную технологию распознавания печатного текста на 102 языках GreenOCR. Она минимально расходует заряд батареи смартфона. Система защищает персональные данные клиентов от передачи третьим лицам, работает автономно и не требует подключения к интернету.

«Как высокотехнологичная платформа, “Финуслуги” непрерывно внедряет новые технологии, повышает качество сервиса, чтобы решать все вопросы клиентов в кратчайшие сроки. Сегодня мы включили инструментарий Smart Engines в наши процессы обработки информации, чтобы дополнительно повысить скорость работы и эффективность платформы для наших клиентов», – отметил управляющий директор проекта «Финуслуги» «Московской биржи» Игорь Алутин.

«“Финуслуги” получили систему распознавания документов нового поколения. Искусственный интеллект проверяет все поступающие документы на подлинность, мгновенно фиксируя признаки подделки паспорта. Мы рады, что наши продукты улучшили пользовательский опыт “Финуслуг” и защитили данные клиентов», – сказал генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров.

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Безопасность

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«Финуслуги» – российская финансовая платформа, на ней можно онлайн в режиме 24/7, без визита в офис выбирать и открывать финансовые продукты.

Чтобы воспользоваться продуктами на «Финуслугах», необходимо один раз пройти идентификацию при личном присутствии – для этого в удобное время к клиенту приедет представитель платформы. Для верификации клиентских данных платформа «Финуслуги» уже более года успешно использует библиотеку распознавания данных компании Smart Engines.

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