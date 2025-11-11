Разделы

Веб-сервисы ИТ в банках
|

Сбербанк запустил на платформе QDealing индикативные котировки на облигации в режиме реального времени

Сбербанк запустил двусторонние индикативные котировки на платформе QDealing через свое подразделение — АО «Сбербанк КИБ». Теперь участники финансового рынка могут в режиме реального времени получать цены от одного из ведущих маркетмейкеров по более чем 100 инструментам, включая ОФЗ и корпоративные облигации. Это повышает прозрачность рынка и упрощает процесс принятия инвестиционных решений. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Пользователи QDealing могут напрямую согласовать индивидуальные условия со Сбербанком через встроенный мессенджер QUIK: договориться о цене, объёме сделки и выбрать предпочтительный режим расчетов.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Александр Зозуля, директор департамента глобальных рынков Сбербанка: «Наша цель как ведущего маркетмейкера — обеспечивать ликвидность и прозрачность для всего долгового рынка. Чтобы расширить доступ к нашим котировкам, мы выводим их на рыночные платформы, такие как QDealing. Мы убеждены, что это способствует росту ликвидности, делает рынок более прозрачным и эффективным для всех его участников. Это в конечном счёте укрепляет финансовую систему в целом».

Роман Анохин, генеральный директор ARQA Technologies: «Для нас важно, что «Сбер», один из ведущих игроков на долговом рынке, первым из маркетмейкеров начал транслировать свои индикативные котировки на нашей платформе. Мы стремимся предоставлять равные возможности для всех, и партнерство со «Сбером» значительно усиливает ликвидность и качество исполнения сделок для наших общих клиентов. Запуск этого сервиса повышает роль платформы QDealing как ключевого инструмента для эффективного ценообразования на внебиржевом рынке. Мы уверены, что в будущем и другие крупные игроки начнут трансляцию индикативных котировок, — это повысит удобство и прозрачность для всех пользователей QDealing, укрепит ликвидность и снизит риски динамичного рынка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Билайн внедряет ИИ для блокировки мошеннических звонков и смс

Илон Маск потребовал у сотрудниц xAI предоставить внешность и голоса для обучения чат-бота

Российские средства резервного копирования превращаются в платформы обеспечения киберустойчивости

Ozon впервые в истории выплатит дивиденды

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем

Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/