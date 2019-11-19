Сбербанк объявил о получении первым в России патента на блокчейн-РЕПО

Сбербанк объявил о том, что первым в России получил патент на способ и систему исполнения сделки РЕПО с использованием технологии распределенного реестра. Решение полностью разработано специалистами банка.

Нововведение позволяет зафиксировать условия сделки РЕПО между сторонами в самоисполняемой децентрализованной среде с помощью так называемого смарт-контракта. Далее в распределенном реестре с помощью ЭЦП стороны подписывают условия смарт-контракта, который исполняет первую часть сделки РЕПО, осуществляя перевод денежных средств и ценных бумаг сторонам сделки.

В течение жизненного цикла сделки осуществляется мониторинг и запись в распределенный реестр рыночной стоимости ценных бумаг. По сигналам от внешнего источника котировок смарт-контракт автоматически производит взаиморасчеты между сторонами и закрытие сделки.

Предложенная схема включает в себя полный процесс, который исключает проблемы реконсилиаций и разногласий между сторонами, тем самым снижая риски для банка и удешевляя финансирование для клиента.

Андрей Шеметов, вице-президент Сбербанка, директор департамента глобальных рынков, сказал: «Разработанное нами решение – это первая демонстрация возможностей технологии блокчейн для моделирования такого комплексного финансового продукта как сделка РЕПО. Сбербанк доказал возможность построить на базе блокчейна новую, децентрализованную инфраструктуру, где участники даже самых сложных финансовых сделок могут работать напрямую без привлечения посредников».