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Жуйков Андрей
УПОМИНАНИЯ
|29.07.2025
|Системы управления базами данных: как перейти на российское 1
|06.12.2018
|Сбербанк и «Регион» с участием НРД заключили «первую в мире трехстороннюю сделку РЕПО на технологии блокчейн» 1
Жуйков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7795 1
|Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 341 1
|Шеметов Андрей 10 1
|Акчурина Алина 1 1
|Патракова Анжела 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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