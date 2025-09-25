Фонд «Восход» запустил проект автономного судна Flymar по модели венчур-билдер

Венчурный фонд «Восход» (якорный инвестор – группа «Интеррос») запустил проект по созданию автономного электрического скоростного судна для пассажирских перевозок Flymar на подводных крыльях. Это первый проект фонда, реализованный по модели венчур-билдер, в рамках которого фонд выступил инициатором и собрал команду с нуля. Общий объем инвестиций на стартовом этапе составил 100 млн руб. от фонда и бизнес-ангела. Об этом CNews сообщили представители фонда «Восход».

Flymar включает разработку трех ключевых технологий: интеллектуальной системы автономного судовождения, энергоэффективного электропривода и последующего создания пассажирского судна на подводных Т-крыльях.

Сооснователем Flymar и руководителем всего направления венчур-билдера фонда выступил Дмитрий Филатов, ранее возглавлявший венчурный фонд Sistema VC.

«Наш ключевой принцип — "сначала автономность" (Autonomy First), т.е. первичность создания интеллектуальных систем и уже последующее построение судов вокруг них. Судно — это вершина айсберга, финальная точка интеграции всех разрабатываемых нами систем в “продукт”. Мы разрабатываем ИT-решения для стабилизации судна на Т-крыле, систему автономного управления и оптимизированный электропривод, интегрированный с нашим программным стеком», — сказал Дмитрий Филатов.

Первой моделью судна станет Flymar F9 — длиной девять метров для перевозки до 10 пассажиров. Целевая скорость — 45-50 км/ч, запас хода — 80 км. Использование подводных крыльев позволяет эксплуатировать судно на мелководье. Конструкция с носовой погрузочной дверью упрощает швартовку. Предзаказы на F9 планируется открыть в начале 2026 г. В дальнейшем компания намерена разработать более крупную модель — Flymar F12 на 30 пассажиров.

По оценке ГТЛК, объем списанных в 2024–2030 гг. судов составит 819 ед. (все суда, преодолевшие порог в 46 лет к 2030 г.), а закупки новых пассажирских судов превысят 800 ед. «Одними из наиболее востребованных плавсредств в России могут стать суда на подводных крыльях, на которые также есть спрос со стороны иностранных судовладельцев. Например, из стран Юго-Восточной Азии, где подобные суда идеально подходят для пассажирского сообщения», — говорится в исследовании.

Бизнес-модель Flymar ориентирована не только на продажу судов, но и на последующее сервисное обслуживание и подписку на обновления интеллектуальных систем.

«Большинство интеллектуальных систем подразумевают постоянные обновления, а значит, помимо “разовых” продаж, будет и “подписочная модель”. Таким образом, конечная маржинальность будет определяться этой комбинацией “железа” и “софта”, разовых продаж и подписки. Важно отметить, что мы хотели бы продавать не просто судно, а продукт, который генерирует прибыль с понятной доходностью. И всячески помогать судовладельцам, максимизировать эту доходность: качеством судна, оперативным сервисным обслуживанием, снижением издержек за счет интеллектуальных систем. Чем больше заработает судовладелец — тем больше заработаем и мы», — сказал Дмитрий Филатов.

«Это первый проект фонда по модели венчур-билдер, когда мы не просто проинвестировали в готовую компанию, а целенаправленно тестировали гипотезу, подобрали сильную команду и запустили проект с нуля для решения сложной технологической задачи. Рассматриваем модель венчур-билдера как перспективный инструмент для создания компаний в нишах, которые сегодня в России не заполнены», — сказал управляющий партнер фонда «Восход» Руслан Саркисов.